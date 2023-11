La imperdible pastelería que ganó un premio internacional y queda en Villa Ortúzar

Si sos amante de los dulces y querés probar pastelería de primer nivel, entonces tenés que visitar un lugar que recibió un premio internacional por ser de lo mejor en su rubro.

Se trata de La Pastelería de Belu Melamed, un local gastronómico que recibió el premio "Mejor Apertura 2023" en los Pastry Awards 2023, que organiza la guía francesa La Liste.



La Pastelería de Belu Melamed: qué podés probar en el prestigioso local de Villa Ortúzar





Si bien abrió sus puertas este año, La Pastelería de Belu Melamed se convirtió rápidamente en un fenómeno. Su reconocimiento internacional es prueba de eso.

Las delicias que ofrece el local son muy originales. Entre ellas se encuentra la "Blue Lemon", que tiene una base de sable, gel de arándanos, cremoso de limón y ganache montada de limón.

Otras exquisiteces que podés encontrar son la mini tarta de chocolate y frambuesas, dátiles bañados en chocolate con mantequilla de maní y escamas de sal, y su famoso "Delicia Placer", un cremoso de chocolate 55% y haba tonka, relleno de caramelo salado y maní tostado, con baño crocante que viene acompañado de maní y ganache montada de chocolate con leche.

CABA: dónde queda y cuáles son los horarios de La Pastelería de Belu Melamed

La Pastelería de Belu Melamed se encuentra en Donado 1620, en el barrio porteño de Villa Ortúzar.

El local no ofrece consumo en el lugar, sino que se pueden comprar productos en modalidad take away.



El lugar abre sus puertas los viernes de 15 a 19 horas, y los sábados y domingos de 10 a 19.