Hay 4 bodegas argentinas entre las 50 mejores del mundo: cuáles son

El vino argentino sigue marcando tendencia en el mundo. Así lo demuestra la edición 2022 de los World's Best Vineyars que se entregaron en Valle de Uco, Mendoza, un evento similar a un "mundial de vinos" que premia y posiciona a las mejores bodegas del planeta.

Estos premios distinguen a las 50 experiencias vitivinícolas más importantes del mundo. Una comitiva de más de 60 especialistas internacionales compuesta por sommeliers, arquitectos, enólogos, viajeros y empresarios de la industria vitivinícola destacaron a cuatro bodegas argentinas en el ranking .

"Este evento tiene un gran impacto a nivel global. Fue creado en el año 2008 y ha generado millones de seguidores y una muy buena imagen y presencia en todo el mundo. Esto, obviamente, va a posicionar muy bien a Mendoza" , destacó Andrew Reed, creador de los World's Best Vineyars, que por primera vez se celebran en Argentina.



Zuccardi no ingresó al ranking, pero sí al "Salón de la fama"

Las 4 bodegas argentinas entre las 50 mejores del mundo





El encuentro se realizó en la Bodega Familia Zuccardi, en Paraje Altamira, que en las últimas tres ediciones de este premio había obtenido el máximo galardón (2019, 2020 y 2021).

Zuccardi no pudo volver a participar por ser ganador, pero sí pudo ingresar a lo que denominan "Hall of Fame" (Salón de la Fama) de los World's Best Vineyards.



Las cuatro bodegas de la Argentina que lograron clasificar entre las 50 mejores bodegas del mundo según este ranking fueron:

Viñedos de Trapiche en Mendoza

9- Catena Zapata, Luján de Cuyo, Mendoza

17- Trapiche, Maipú, Mendoza

21- El Enemigo Wines, Maipú, Mendoza

25- Bodegas Salentein, Tunuyán, Mendoza

En este sentido la sommelier mendocina María Laura Ortiz, al frente de la entrega de premios, explicó que "no se vota a los mejores vinos, sino a las mejores experiencias enológicas".



La mejor bodega del mundo





Antinori nel Chianti Classico, una bodega ubicada al sur de la ciudad italiana de Florencia, ganó el primer premio de los World's Best Vineyars.

El podio lo completaron en el segundo puesto Marqués de Riscal (España) y la chilena Viña Montes en el tercer lugar.