Bodegas Bianchi, una de las principales bodegas argentinas, sale a renegociar su deuda en medio de una delicada situación financiera. La decisión llega tras semanas de tensión, con cheques rechazados por más de $ 1000 millones, y en un momento en el que el sector vitivinícola enfrenta una caída sostenida del consumo, menor rotación en góndola y presión creciente sobre los márgenes. La bodega busca ordenar su situación antes de que el conflicto escale a una instancia judicial, como ocurrió con otras compañías del sector, entre ellas Bodega Norton, que en los últimos meses tuvo que recurrir a un concurso preventivo. Ante la consulta de este medio sobre la situación que atraviesa la compañía, la bodega fundada por Valentín Bianchi decidió no hacer comentarios. Sin embargo, la compañía comunicó a la Comisión Nacional de Valores (CNV), que resolvió avanzar con este proceso frente a un escenario de estrés financiero generado por el contexto macroeconómico y su impacto en la operatoria diaria. El objetivo, explicaron en el comunicado, es preservar el valor del negocio y garantizar un abordaje responsable y transparente con todas las partes involucradas. Bianchi también informó que ya está manteniendo conversaciones con proveedores comerciales y acreedores financieros para ganar tiempo mientras termina de estructurar ese plan. La intención es llegar a un consenso con todos los actores vinculados al negocio, incluyendo empleados, proveedores, bancos, acreedores, accionistas y comunidades donde la bodega tiene presencia. El anuncio se conoce semanas después de que la bodega quedara en el centro de atención por el registro de cheques rechazados informado por la Central de Deudores del Banco Central. Según esos datos oficiales, Bodegas Bianchi acumuló 108 cheques rechazados por falta de pago, por un monto total de $ 1.294.188.992,95. Hasta el último relevamiento disponible, no figura ningún cheque abonado, por lo que el porcentaje de regularización es del 0 por ciento. De acuerdo con esa información, el primer cheque rechazado se registró el 26 de diciembre de 2025. En ese momento, y hasta el 14 de enero de 2026, la empresa acumulaba 80 cheques rechazados sin fondos, por un total de $ 1.012.322.054,62. Con el correr de las semanas, el registro siguió creciendo. Al 30 de enero de 2026, y hasta la última actualización consultada, la compañía ya acumulaba 108 cheques rechazados sin fondos. A ese escenario se suma un cambio en la conducción. Pablo Glöggler dejó su cargo como CEO, rol que había asumido en 2024. Había ingresado a Bodegas Bianchi en 2021 como director, luego fue designado presidente y más tarde quedó al frente de la gestión diaria, en reemplazo de Rafael Calderón. Fundada en 1928 por Valentín Bianchi en San Rafael, Bianchi es una de las bodegas históricas de la vitivinicultura argentina. Su portafolio incluye etiquetas de alta gama y productos masivos, entre los que se destacan Enzo Bianchi, María Carmen, Bianchi Particular, Famiglia Bianchi, Elsa Bianchi y Don Valentín Lacrado. En los años 90 fue pionera en el desarrollo de vinos frizzantes con New Age. En 2018, Bodegas Bianchi avanzó con una inversión en el Valle de Uco que incluyó la puesta en marcha de una nueva planta productiva. El desarrollo contempló una instalación de 2000 metros cuadrados, con capacidad de vasija para 500.000 litros y espacio de estiba para 400.000 botellas. La compañía también impulsó iniciativas vinculadas a su estrategia de marca, como el lanzamiento de LEO, un vino desarrollado junto a la Fundación Leo Messi. Según datos del Instituto Nacional de Vitivinicultura (INV), el consumo de vino en el mercado interno registró una caída interanual del 12,5%. El retroceso fue más marcado en el formato tradicional de botella, que se contrajo 16,3% frente al año anterior. Aun así, la botella sigue concentrando el mayor volumen del negocio y es el segmento más golpeado por la baja del consumo. De acuerdo con el INV, en noviembre el volumen comercializado mostró una baja del 3,7%, en un contexto de menor rotación en góndola y un consumidor más cauteloso, especialmente en los segmentos de mayor precio. En los últimos meses, al menos dos bodegas quedaron expuestas por problemas financieros, con un patrón que se repite: cheques rechazados, dificultades para sostener pagos y, en uno de los casos, un concurso preventivo ya abierto. El caso más reciente es el de Casa Montes, una bodega ubicada en el Valle de Tulum, San Juan. Según datos oficiales de la Central de Deudores del Banco Central, los primeros registros de cheques rechazados aparecen en mayo de 2025, mientras que el último rechazo informado corresponde al 19 de enero de 2026. En ese período, la empresa acumuló 286 cheques rechazados por un total de $ 471.421.066,23. De ese monto, la compañía abonó 99 cheques, por $ 171.382.363,52, lo que representa el 34,62% del total informado. Casa Montes produce etiquetas como Alzamora, Baltazar y Ampakama y hasta agosto del año pasado fue propietaria del Diario de Cuyo, activo que la familia Montes decidió vender a los dueños del diario mendocino Los Andes. La empresa está actualmente bajo la conducción de los hijos de su fundador, Francisco Salvador Montes. El otro caso que encendió alertas en el sector es el de Bodega Norton. En diciembre, la Justicia de Mendoza aprobó la apertura del concurso preventivo y la empresa inició formalmente el procedimiento para reorganizar su situación financiera, con una deuda cercana a los u$s 30 millones, según consta en el expediente.