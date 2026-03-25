En el marco de la Fiesta Nacional de la Vendimia 2026, que celebró su 90° aniversario entre el 6 y el 10 de marzo, el Banco Nación anunció y puso en marcha una línea especial de crédito en pesos y en dólares destinada a micro, pequeñas y medianas empresas del sector vitivinícola. La propuesta en moneda local está orientada a cubrir gastos de cosecha, acarreo de uva y elaboración de productos. Incluye una tasa fija del 24% amortizable o del 26% con pago íntegro al vencimiento, con plazos de hasta 360 días. En paralelo, la entidad ofreció financiamiento en dólares para capital de trabajo. Para PyMEs, el monto alcanza hasta u$s 300.000 con una tasa fija del 2,5% a seis meses, mientras que para grandes empresas llega hasta US$ 750.000 a una tasa del 2,75% en igual plazo. Las condiciones promocionales se limitan a operaciones concretadas durante febrero y marzo de 2026. En el caso de los créditos en dólares, el beneficio aplica a una sola operación por cliente. El banco también extendió beneficios a los usuarios de tarjetas AgroNación y PymeNación. En esos casos, aplica una bonificación de 4 puntos porcentuales en la tasa de diferimiento vigente hasta el 31 de marzo. Este incentivo alcanza a todas las operaciones, independientemente de la modalidad de venta o del plazo de financiación, lo que amplió el acceso a mejores condiciones para el financiamiento productivo. En paralelo al financiamiento productivo, el Banco Nación impulsa el consumo turístico mediante su programa “Viajá+”, con una serie de descuentos y facilidades de pago en distintos rubros vinculados a la actividad en Mendoza. Entre las principales propuestas, se destaca el préstamo personal “Viajá+”, que permite financiar servicios turísticos como alojamiento, paquetes, traslados y excursiones. La línea ofrece montos de hasta $5.000.000, gestión digital y una tasa del 28%, con plazos de entre 6 y 18 cuotas. Además, el banco implementó promociones con tarjetas de crédito Mastercard y Visa, y a través de “BNA+MODO”. Entre los beneficios más relevantes se incluyen: A su vez, se ofrecieron planes de financiación en hotelería, alquiler de autos y excursiones, con cuotas sin interés y descuentos adicionales según el rubro. El paquete de beneficios incluyó también promociones en excursiones, entradas y servicios turísticos, con descuentos de hasta 15% y opciones de financiación en cuotas sin interés. A través de BNA Viajes, los usuarios pueden acceder a seis cuotas sin interés en pasajes y paquetes hacia Mendoza, incluyendo opciones con Aerolíneas Argentinas. Asimismo, el programa “Elegí+” permite canjear puntos por servicios turísticos como vuelos, hospedajes y alquiler de autos.