Con el Mundial como uno de los eventos de mayor consumo para la industria de alimentos, Little Caesars puso en marcha una estrategia para llevar la experiencia futbolera más allá de la televisión y convertir parte de su red de restaurantes en espacios temáticos para los aficionados.

Como patrocinador oficial de pizza de la Selección Nacional de México, la cadena inició una plataforma nacional que contempla la transformación de sucursales en distintas ciudades del país con ambientaciones inspiradas en el futbol, además de una serie de productos y promociones de edición limitada para acompañar la temporada.

Las intervenciones llegarán a restaurantes ubicados en Ciudad Juárez, Monterrey, Mérida, Mexicali, Tijuana, Morelia, Tultitlán, Jiutepec, Santa Fe (Ciudad de México), Villa de Álvarez, Chihuahua, Texcoco, Ecatepec y Chicoalapan de Juárez (Estado de México), donde la marca busca recrear una atmósfera similar a la de un estadio mediante elementos visuales, espacios interactivos y actividades para los clientes durante los partidos de la Selección Mexicana.

“En Little Caesars entendemos que esta temporada se vive con intensidad, emoción y, sobre todo, en comunidad. Queremos estar presentes en esos momentos que unen a las personas, acompañando a los aficionados de una manera cercana, relevante y auténtica, porque el fútbol tiene el poder de unirnos como país”, señaló Jazmín Jasso, directora de Marketing.

La estrategia también incluye el lanzamiento de cajas con diseño especial, vasos coleccionables, combos temáticos como La Goleadora e Italian Cheese Bread Bandera, así como colaboraciones que la empresa dará a conocer durante el torneo.

La campaña comenzó con una fase de expectativa protagonizada por los seleccionados nacionales Jesús Gallardo y Marcel Ruiz, quienes participan en piezas publicitarias con las que la marca busca posicionarse en la conversación rumbo a la justa mundialista.

Además del componente de marketing, la empresa buscará capitalizar uno de sus principales atributos comerciales: su modelo HOT-N-READY, basado en pizzas disponibles para entrega inmediata, una propuesta que cobra relevancia en fechas donde los consumidores priorizan rapidez para no perderse el inicio de los partidos.

Con esta iniciativa, Little Caesars se suma a la competencia entre marcas por ganar presencia durante el Mundial, un periodo en el que restaurantes, cadenas de comida rápida y empresas de consumo intensifican promociones, ediciones especiales y experiencias para atraer a una audiencia que convierte cada encuentro de la Selección en un momento de convivencia.