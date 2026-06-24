Este electrodoméstico de Lidl es ideal para preparar pizza a la piedra: alcanza los 400 °C en pocos minutos.

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Lidl ha incorporado a su catálogo online de España un electrodoméstico pensado para quienes desean preparar pizzas caseras con resultados similares a los de una pizzería profesional. Se trata del horno de gas para pizza Grillmeister, un dispositivo portátil capaz de alcanzar altas temperaturas en muy poco tiempo y que incluye una piedra de cordierita para lograr bases más crujientes.
La creciente popularidad de la pizza artesanal ha impulsado la demanda de hornos especializados para el hogar. En este contexto, Lidl apuesta por una solución compacta y fácil de transportar que permite cocinar pizzas, flammkuchen y otros productos horneados al aire libre por menos de 90 euros.
El secreto para conseguir pizzas crujientes como las de una pizzería
El horno de gas para pizza ha sido diseñado para alcanzar hasta 400 °C en apenas 15 minutos, una temperatura clave para cocinar pizzas de forma rápida y uniforme.
Uno de sus principales atractivos es la piedra para pizza fabricada en cordierita, un material que absorbe la humedad de la masa durante la cocción. Gracias a esta característica, la base de la pizza queda más seca, firme y crujiente.
Además, incorpora una carcasa de doble pared que favorece una distribución constante del calor, mientras que el termómetro integrado permite controlar la temperatura en todo momento. El sistema funciona mediante una bombona de gas compatible de 5 o 11 kilos y cuenta con encendido piezoeléctrico para una puesta en marcha sencilla y segura.
Todo lo que incluye este horno de Lidl para cocinar al aire libre
Piedra de cordierita extraíble
- Medidas aproximadas: 30,5 x 30,5 x 1 cm.
- Diseñada para absorber la humedad de la masa.
- Fácil de retirar para su limpieza y mantenimiento.
Cocción rápida y potente
- Alcanza hasta 400 °C.
- Temperatura máxima en aproximadamente 15 minutos.
- Potencia térmica nominal de 4 kW.
Diseño práctico y funcional
- Termómetro integrado.
- Mirilla en la puerta para supervisar la cocción.
- Mecanismo de enganche para mayor seguridad.
- Mando giratorio de ajuste preciso.
Fácil de guardar y transportar
- Patas plegables para ahorrar espacio.
- Medidas aproximadas de 49 x 27,5 x 72 cm.
- Diseño portátil para utilizar en jardines, terrazas o espacios exteriores.
Accesorios incluidos
- Manguera de conexión para bombona de gas de 1 metro.
- Reductor de presión.
- Compatible con bombonas de gas de 5 y 11 kg.
Como medida de seguridad, Lidl recuerda que este horno está diseñado exclusivamente para uso en exteriores y que las superficies accesibles pueden alcanzar temperaturas muy elevadas durante su funcionamiento.
Cuánto cuesta el horno para pizza de Lidl y dónde comprarlo
El horno de gas para pizza está disponible en la tienda online de Lidl por 89,99 euros. La compra puede realizarse directamente a través de la plataforma de comercio electrónico de la cadena, donde se encuentra disponible mientras haya existencias.
Es importante tener en cuenta que la bombona de gas necesaria para su funcionamiento no está incluida en el precio, por lo que deberá adquirirse por separado.
Con su capacidad para alcanzar altas temperaturas en pocos minutos y su piedra de cordierita especializada, este horno se presenta como una de las opciones más atractivas para quienes buscan preparar pizzas caseras con acabado profesional sin realizar una gran inversión.