Empieza un nuevo fin de semana largo, con el feriado del lunes 25 de mayo, y con él crecen las ganas de escaparse del ruido de la ciudad, cambiar de aire y hacer un plan distinto.

En la provincia, a pocos kilómetros de la Ciudad de Buenos Aires, hay pueblos rurales que combinan historia, naturaleza, gastronomía y tranquilidad, ideales para pasar el día.

El plan combina la tranquilidad del campo con el placer de comer bien : agarrar el auto, tomar una ruta provincial y dejarse sorprender por restaurantes y pulperías que resisten el tiempo en pueblos y parajes bonaerenses.

Algunos llevan generaciones sirviendo pastas caseras, otros apostaron por la cocina de autor en medio del silencio rural. Todos tienen algo que justifica hacer la escapada.

Magnolia - Villa Ruiz

A 90 kilómetros de la Ciudad de Buenos Aires (poco más de una hora), en Villa Ruiz, localidad de San Andrés de Giles, se encuentra Magnolia, un restaurante de campo especializado en pastas caseras .

De su cocina salen pastas como tortelloni de carne braseada con crema de hongos, raviolones de batata con crema de queso azul, orecchiete con brócoli, panceta parmesano y aceite de peperoncino, lasagna bolognesa y carnes como milanesas y bife de chorizo.

Ubicado una casona de 1908, Magnolia abre abre sábados, domingos y feriados para ofrecer brunchs italianos y almuerzos en su salón y jardín.

El brunch se sirve los sábados al mediodía y tiene un valor de $ 65.000 para dos personas. En tanto, del menú, los platos rondan los $ 26.000 y $ 28.000. Hay menú infantil a $ 24.000.

Magnolia, en Villa Ruiz

Dirección: Daniel Morgan y Pasarotti, Villa Ruiz. Con reserva previa al 2323 217490.

Doña Irma - Las Marianas

En Las Marianas , partido bonaerense de Navarro, a 140 kilómetros de Buenos Aires, se encuentra el restaurante de Doña Irma .

En este pueblo de aproximadamente 600 habitantes, Irma Angrigiani prepara cada fin de semana -y hace más de 60 años- sus ravioles caseros.

Todo sucede en su cocina a leña, donde amasa a mano y prepara desde la entrada hasta el postre con recetas familiares que guarda bajo estricto secreto.

El restaurante abre los fines de semana al mediodía. Y para este finde semana patrio, también el lunes 25 porque es feriado. Habrá un menú fijo y libre a $ 40.000 por persona que incluye locro, carnes y pastas.

Fuente: @saloncomedor_irma

Dirección: a Las Marianas se accede a través de la Ruta Provincial 41 y luego por un camino de tierra de 18 kilómetros. Con reserva previa al +54 9 2227 61-4985.

Le Four - Azcuénaga

A 110 kilómetros de la Ciudad de Buenos Aires, poco menos de una hora y media en auto, se encuentra Azcuénaga , un pintoresco pueblito rural dentro del partido bonaerense de San Andrés de Giles.

En este pueblo de sólo 16 manzanas, el chef francés Sébastien Fouillade abrió hace algunos años el restaurante de campo Le Four .

Entre parras, paredes de ladrillos a la vista y amplios ventanales de colores, Le Four es un viaje gastronómico en sí mismo. Acá no hay grandes asados, sino una propuesta de cocina al horno de barro de inspiración francesa.

Fuente: @lefourazcuenaga

Sopa de cebolla, steak tartare, tabla de quesos de pequeños productores artesanales con dulces de estación, fricasé de conejo, pato a la naranja, ojo de bife a la pimienta y cordon bleu de cerdo con crema de champignones son algunos de los platos que se pueden encontrar en la carta, que va cambiando según los productos de estación.

Las entradas rondan entre los $ 12.000 y $ 33.000, los principales entre $ 32.000 y $ 43.000 y los postres $ 18.000. También cuentan con un menú infantil (hasta 12 años) a $ 36.500.

El restaurante abre los sábados de 12 a 15 horas y por la noche, de 20 a 23 horas, y los domingos de 12 a 15 horas. Por este fin de semana largo abrirán también el lunes 25 al mediodía.

Soupe à l’oignon, un clásico de la cocina francesa

Dirección: Av. Pedro Terren 314, Azcuénaga. Con reserva previa al 11 2406 9470.

Antenor - Tomás Jofré

A menos de 100 kilómetros de Buenos Aires, Tomás Jofré, en el partido de Mercedes, es uno de los pueblos rurales más elegidos para escapadas gastronómicas gracias a sus restaurantes de campo y sus abundantes tenedores libres.

Acá las propuestas son varias, pero uno de los pioneros es Antenor .

El almuerzo incluye: tabla de fiambres, empanadas de carne cortada a cuchillo, pastas caseras (hay raviolones y sorrentinos, con diferentes rellenos y distintas salsas), carnes a la parrilla (lechón, cordero, vacío y costillar al asador, chorizo y morcilla), ensaladas y papas fritas. Además, una bebida y un postre por persona.

Fuente: @antenor_tomas_jofre

A la tarde, la propuesta sigue con una merienda con tortas fritas y una infusión.

Antenor abre viernes, sábados, domingos y feriados al mediodía. Los domingos y feriados, incluido este del 25 de mayo, el valor del menú es de $ 49.000 por persona. Los viernes y sábados el cubierto a modo promocional cuesta $ 42.000.

Fuente: @antenor_tomas_jofre

Dirección: C. 805 Calle 806, Tomas Jofré. Reservas: 2324 558667 (solo WA).

Corazonada - San Antonio de Areco

A 120 kilómetros de Buenos Aires, San Antonio de Areco es otro de los pueblos favoritos para escapadas. Y allí, en el corazón de su casco histórico, en una casona de 1880, está Corazonada, el restaurante de la chef Paula Méndez Carreras.

Tras años de trabajar y estudiar en el exterior, incluso en el prestigioso Le Cordon Bleu en Francia, Paula se instaló en 2008 en Areco con el sueño de abrir su propio proyecto.

En Corazonada, la chef cocina al ritmo de las estaciones, buscando la mejor combinación entre flores, especias y productos de estación, para así encontrar el sabor justo para cada bocado.

No es un restaurante tradicional. El menú cambia y se ofrece en formato degustación, siempre atravesado por las flores comestibles que salen de su propia huerta y jardín, en un entorno que parece sacado de otra época.

Los horarios van cambiando, por lo que conviene chequear antes en sus redes sociales. Este fin de semana largo abrirán viernes y sábado al mediodía.

Fuente: @corazonada.deareco