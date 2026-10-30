El auditor general de la Nación, Luis Naidenoff, analizó este viernes el actual mapa político argentino y dejó fuertes definiciones sobre la “desconexión” que, a su juicio, existe entre la agenda de la dirigencia y las verdaderas preocupaciones de los ciudadanos de cara a un año electoral que promete ser complejo.

Durante su paso por Cuentas Claras, el programa que se emite por El Cronista Stream, el exsenador radical desestimó las especulaciones sobre posibles alianzas de centro y apuntó contra los análisis políticos tradicionales. A su entender, la dirigencia comete un error al basar su armado electoral en encuestas que no reflejan el verdadero termómetro social.

Consultado sobre la viabilidad de construir una alternativa que rompa con la polarización entre el kirchnerismo y el modelo libertario de Javier Milei, Naidenoff fue tajante. “ La ancha avenida del medio fue subestimada y bastardeada como concepto” , advirtió, cuestionando la forma en que históricamente se intentó aglutinar a los sectores moderados.

Para el auditor general, el foco no debería estar puesto en las especulaciones políticas, sino en los datos concretos que reflejan el descontento social. En ese sentido, destacó un reciente y revelador estudio académico que desnuda la crisis de representación partidaria en el país.

“Hay un relevamiento social muy interesante de este año, de Pulsar UBA, que muestra que el 42% de los argentinos hoy no se identifican ni con partidos, ni con doctrinas, ni con ideología”, precisó Naidenoff, aportando un dato clave para entender la fragmentación del electorado.

Javier Milei irá por la reelección en las presidenciales de 2027. Damian Dopacio

El histórico dirigente de la Unión Cívica Radical remarcó que este alto porcentaje de ciudadanos que le da la espalda a las estructuras tradicionales demuestra que las disputas ideológicas que dominan la escena pública no resuenan en la mayoría de la población, que prioriza otras demandas.

“¿Qué te muestra esto?”, se preguntó el exsenador, para luego responder con una contundente radiografía del escenario actual. “Que la política está polarizada, la dirigencia está polarizada, pero no la sociedad”, sentenció Naidenoff.