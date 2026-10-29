De acuerdo con la documentación oficial sobre las tradiciones mexicanas, la preparación y decoración de este pan varían ampliamente según la región.

El Pan de Muerto es uno de los alimentos más representativos del Día de Muertos, una celebración tradicional de México en la que las familias recuerdan a sus seres queridos. Para quienes desean preparar esta receta tradicional en casa, el Consulado de México publicó una guía con los ingredientes, las cantidades y el procedimiento para elaborar este pan dulce.

La preparación combina harina, mantequilla, huevos, azúcar y ralladura de naranja, además de levadura y agua de azahar. El resultado es un pan decorado con huesitos de masa y cubierto de azúcar.

¿Cuáles son los ingredientes para hacer Pan de Muerto?

Según la receta publicada por el Consulado de México en Filadelfia, estos son los ingredientes necesarios para preparar el pan:

3½ tazas de harina de trigo

225 gramos de mantequilla a temperatura ambiente

3 huevos enteros y 7 yemas

1¼ tazas de azúcar, más azúcar adicional para decorar

½ taza de agua tibia

2 cucharadas de ralladura de cáscara de naranja

22 gramos de levadura

¼ de cucharadita de sal

1 cucharada de agua de azahar o 2 cucharadas de té de anís concentrado

¼ de taza de agua adicional para preparar el almíbar.

La receta también contempla el uso de un huevo para ayudar a fijar los adornos de masa. Para organizar la preparación, se puede reservar uno de los tres huevos enteros para este paso.

El pan de muerto tiene profundas raíces prehispánicas que evolucionaron tras el contacto con Europa. Gobierno de México

¿Cómo preparar la masa del Pan de Muerto?

El primer paso consiste en activar la levadura. Para ello, se mezcla con ½ taza de azúcar y ½ taza de agua tibia, y se deja reposar hasta que aparezcan burbujas.

Después, se coloca la harina sobre una superficie limpia y se incorpora el azúcar restante, la ralladura de naranja, la sal, el agua de azahar o el té de anís, dos huevos enteros y las siete yemas. Se agrega la levadura activada y se comienza a amasar.

A continuación, se incorpora la mantequilla a temperatura ambiente y se continúa amasando hasta conseguir una masa suave, elástica y manejable. La guía del Consulado recomienda dejarla reposar cubierta en un recipiente hasta que duplique su tamaño.

¿Cómo formar los huesitos y dejar levar el pan?

Una vez que la masa haya duplicado su volumen, se presiona suavemente para retirar parte del aire y se divide en porciones. Con la mayor parte se forman bollos redondos, mientras que una porción se reserva para elaborar los huesitos y las pequeñas bolas que caracterizan al Pan de Muerto.

Los adornos se colocan sobre cada bollo y se fijan con huevo batido. Luego, los panes deben reposar aproximadamente una hora, hasta que vuelvan a aumentar de tamaño. Este segundo levado ayuda a conseguir una miga más aireada.

¿A qué temperatura se hornea el Pan de Muerto?

De acuerdo con el procedimiento de la receta, el horno debe precalentarse a 200 °C. Los panes se hornean durante 15 minutos y después se baja la temperatura a 180 °C, para cocinarlos durante unos 20 minutos adicionales.

El tiempo puede variar según el tamaño de los panes y las características del horno. Por eso, es importante comprobar que estén cocidos y dorados antes de retirarlos.

¿Cómo se prepara la cobertura tradicional de azúcar?

El acabado se realiza después de hornear los panes. Para preparar el almíbar, se calienta ¼ de taza de agua con ¼ de taza de azúcar hasta que esta se disuelva.

Cuando los panes estén fríos, se pincelan con el almíbar y se espolvorean con azúcar. La receta también permite variar el aroma de la masa: además de naranja, se puede utilizar ralladura de limón, toronja o mandarina.

De esta manera, el Pan de Muerto queda listo para compartir durante el Día de Muertos, una de las celebraciones más reconocidas de la cultura mexicana.