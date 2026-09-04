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Pese a la suba de los precios en la gastronomía, hay un bodegón porteño que se volvió tendencia y destaca por sus porciones y precios. El local se ubica en el barrio de Villa Pueyrredón y permite comer todo tipo de minutas por casi $ 16.000 por persona.
Su propuesta principal se basa en la comida casera y en porciones abundantes para compartir en grupo. La carta ofrece desde milanesas gigantes hasta tortillas rellenas a precios muy accesibles. Además, algunos platos específicos incluyen la bebida grande totalmente gratuita según el día o la promoción.
Cuál es el bodegón escondido en Villa Pueyrredón y cómo visitarlo
El restaurante es el Bodegón 17 de Agosto y funciona dentro de las instalaciones del histórico club de barrio que le da nombra. La dirección exacta es Avenida Albarellos 2935, en pleno corazón del barrio porteño de Villa Pueyrredón. El restaurante abre sus puertas de martes a domingos desde las 9:00 hasta las 23:30 horas.
Además, no hace falta ser socio del club para ingresar al salón y disfrutar de su menú. Los comensales entran directamente por la recepción de la institución deportiva para acceder a la cocina. El lugar está a cargo de los mismos creadores de Lo de Jaime, la famosa parrilla de Palermo.
Qué se puede comer en el Bodegón 17 de Agosto y cuánto cuesta
El menú ofrece clásicos como buñuelos de acelga, provoleta, empanadas de carne, pastas caseras y parrillada completa. Las supermilanesas tamaño pizza con papas fritas rinden para cuatro personas por un valor aproximado de $ 60.000. De esta forma, se puede comer por menos de $ 15.000 cada uno, pero eso hay que sumarle los adicionales que se pidan.
También ofrecen parrilla al carbón con cortes de asado, ojo de bife, entraña, achuras y ensaladas variadas. Vale aclarar que, como en casi todos los restaurantes, al sentarse hay que abonar extras como propina, bebida y cubiertos.
El plato estrella de la casa es la denominada “Tortimila”, una opción pensada para grupos grandes. Esta preparación consiste en una tortilla de papas alta con jamón y queso, cubierta por una milanesa napolitana y huevos fritos. El plato entero pesa más de cuatro kilos y satisface fácilmente a cinco comensales en la misma mesa.
La Tortimila cuesta $ 84.000 para toda la mesa. Al dividir ese monto entre cinco personas, el costo individual queda rondando cerca de los $ 16.000 por cabeza. Esto convierte a la propuesta en una opción ideal para comer abundante sin gastar dinero de más combinando dos platos clásicos.
El Bodegón 17 de Agosto también ofrece desayunos, meriendas, hamburguesas y opciones de cafetería para todo el día. En algunas ocasiones, las bebidas están incluidas.