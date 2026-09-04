Pese a la suba de los precios en la gastronomía, hay un bodegón porteño que se volvió tendencia y destaca por sus porciones y precios. El local se ubica en el barrio de Villa Pueyrredón y permite comer todo tipo de minutas por casi $ 16.000 por persona .

Su propuesta principal se basa en la comida casera y en porciones abundantes para compartir en grupo. La carta ofrece desde milanesas gigantes hasta tortillas rellenas a precios muy accesibles. Además, algunos platos específicos incluyen la bebida grande totalmente gratuita según el día o la promoción.

Cuál es el bodegón escondido en Villa Pueyrredón y cómo visitarlo

El restaurante es el Bodegón 17 de Agosto y funciona dentro de las instalaciones del histórico club de barrio que le da nombra. La dirección exacta es Avenida Albarellos 2935 , en pleno corazón del barrio porteño de Villa Pueyrredón. El restaurante abre sus puertas de martes a domingos desde las 9:00 hasta las 23:30 horas.

Además, no hace falta ser socio del club para ingresar al salón y disfrutar de su menú. Los comensales entran directamente por la recepción de la institución deportiva para acceder a la cocina. El lugar está a cargo de los mismos creadores de Lo de Jaime , la famosa parrilla de Palermo.

Este local se ubica en el club 17 de agosto que le da nombre al lugar.

Qué se puede comer en el Bodegón 17 de Agosto y cuánto cuesta

El menú ofrece clásicos como buñuelos de acelga, provoleta, empanadas de carne, pastas caseras y parrillada completa. Las supermilanesas tamaño pizza con papas fritas rinden para cuatro personas por un valor aproximado de $ 60.000. De esta forma, se puede comer por menos de $ 15.000 cada uno, pero eso hay que sumarle los adicionales que se pidan.

También ofrecen parrilla al carbón con cortes de asado, ojo de bife, entraña, achuras y ensaladas variadas. Vale aclarar que, como en casi todos los restaurantes, al sentarse hay que abonar extras como propina, bebida y cubiertos.

El plato estrella de la casa es la denominada “Tortimila”, una opción pensada para grupos grandes. Esta preparación consiste en una tortilla de papas alta con jamón y queso, cubierta por una milanesa napolitana y huevos fritos. El plato entero pesa más de cuatro kilos y satisface fácilmente a cinco comensales en la misma mesa.

Las milanesas del Bodegón 17 de Agosto.

La Tortimila cuesta $ 84.000 para toda la mesa. Al dividir ese monto entre cinco personas, el costo individual queda rondando cerca de los $ 16.000 por cabeza. Esto convierte a la propuesta en una opción ideal para comer abundante sin gastar dinero de más combinando dos platos clásicos.

El Bodegón 17 de Agosto también ofrece desayunos, meriendas, hamburguesas y opciones de cafetería para todo el día. En algunas ocasiones, las bebidas están incluidas.