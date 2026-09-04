Los bancos pidieron al Central que les dieran tiempo para analizar en detalle la reglamentación de los plazos fijos que licitará el Banco Central con fondeo del Fondo de Garantía de Sustentabilidad de la ANSeS. Estaba previsto que fuera este viernes, pero finalmente será entre lunes y martes de la semana que viene.

“Esas 48 horas del fin de semana son claves para sondear al mercado y hablar con los funcionarios del BCRA para resolver y evacuar todas las dudas y consultas”, revela un banquero que suele participar de estos convites.

“Todos quieren que sea exitosa esta primera lici, y sea el puntapié inicial para las que vienen. Seguramente el Banco Nación picará en punta, y es probable que ofrezca una tasa mejor que el 2,5% más UVA a un año”, agrega.

Detalles

Eso lo analiza el director a cargo del área financiera, Alejandro Henke, a su vez ascendido a vicepresidente desde que Darío Wasserman pasó de vice a presidente, bajo la órbita de Mauricio Albanesse, el Subgerente General de Finanzas y virtual CFO.

Primero se decide el monto en que va a participar la entidad y habilita luego a la mesa de dinero a tener la estrategia sobre la tasa y condiciones que va a ofertar en la licitación. La letra chica del pliego es clave.

Por ejemplo, analizar si a los 90 días no colocan los fondos licitados se empieza a penalizar, y qué tasa les cobran, si Tamar más un spread, y cómo se van a imputar, si aceptan un boleto de compraventa o te exigen escrituras inscriptas para la hipoteca, qué pasa si hay cancelaciones, que también pueden existir.

La lici

“Creo que la mayoría de los bancos vamos a ir a cinco años. No hace mucho sentido financiar a un año créditos tan largos. Además ese plazo fijo vencería en momento previo a la elección. Quizás alguno lo haga, pero para mí tiene mucho más valor asegurar el fondeo que buscar una tasa algo menor”, revela el CEO de uno de los grandes bancos.

Es licitación con precios múltiples así que adjudican las ofertas por tasa. Los bancos tendrán distintas tasas en función de lo que oferten. Nadie puede tener más del 20% del monto licitado, o sea $ 40.000 millones. Con el agregado que no supere el 2% de su patrimonio.

Banco Nación

El Banco Nación ya cuenta con una tasa del 6,7%, por lo que su estructura comercial encuadra sin problemas dentro del tope oficial.

Ergo, los depósitos del FGS a 1 y 5 años representan una solución estructural: les permite respaldar préstamos a 15 años con fondeo a mediano plazo, mitigando el histórico descalce de plazos del sistema argentino

Algunos bancos privados comentaban que planean dejar un margen bruto (spread bancario) de apenas 200 a 300 puntos básicos para cubrir los costos operativos y el riesgo de mora, antes de toparse con el límite del 7,5% exigido.

Tramo largo

Emilse Cordoba, directora de Bell Investments, cree que los bancos van a ir más por el tramo largo: “Aun pagando un poco más, cinco años de fondeo UVA para hipotecarios es mucho más atractivo que tomar plata a un año y volver a tener enseguida el problema del descalce”.

A su juicio, lo interesante de la licitación va a estar ahí: “Ver cuánto están dispuestos a pagar los bancos por asegurarse ese fondeo. Si hay pelea por el tramo a cinco años, es una señal bastante clara de que hay apetito por crecer en hipotecarios”.

Guerra de tasas

“Igual no creo que veamos una guerra de tasas mucho más abajo del 7,5%. El margen ya es bastante finito. Me parece que la competencia va a pasar más por captar esos fondos, ganar volumen y quedarse con clientes de largo plazo”.

Ariel Mamani, fundador de Inverarg, sugiere que un criterio de prudencia es tomar una cuota inicial bien por debajo del tope permitido, para conservar margen en el presupuesto si en algún tramo los precios corren más rápido que los ingresos.

Claves

Por ejemplo, si el mínimo exigido es que la cuota represente el 25% del ingreso familiar, intentar que no supere el 15%, para dejar el 10% restante de margen por si la cuota sube, y el ingreso no.

“Para quien está evaluando dar el paso, la tarea es comparar entre entidades, entender cómo funciona el ajuste por UVA y elegir una cuota que deje aire en el presupuesto de todos los meses. Entender los riesgos y decidir con información antes de dar un paso financiero importante”, aconseja.