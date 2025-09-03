Los 70 bodegones de Buenos Aires que ofrecen un 30% de descuento para darse una panzada

Durante toda esta semana, se podrá disfrutar de los mejores bodegones de Buenos Aires y comer cualquier plato de la carta con un descuento del 30% sobre el ticket final, a la vez que también habrá menúes promocionales por el evento gastronómico que impulsa el Gobierno local.

Esta propuesta conocida como Pintó Bodegón, encabezada por el Ministerio de Desarrollo Económico de la Ciudad junto a la Asociación de Hoteles, Restaurantes, Confiterías y Cafés (AHRCC), permite degustar las mejores milanesas, postres y carnes en todos los barrios porteños.

¿Cómo es la iniciativa para comer con descuento en 70 bodegones?

El Gobierno lanzó este evento, que se extiende del lunes 1 al domingo 7 de septiembre, que " invita a descubrir la gastronomía más tradicional de la Ciudad " con un descuento del 30% en el ticket final.

La promoción permite abonar con cualquier medio de pago y también habrá menúes de oferta que incluyen plato principal, bebida y postre en más de 70 bodegones de todos los barrios.

Pintó Bodegón invita a comer en todos los clásicos porteños con descuento.

¿Qué comer en la semana de los bodegones?

Las propuestas ofrecen las mejores entradas clásicas de los restaurantes porteños como tortillas, rabas, buñuelos, picadas y otras variantes de mariscos, fiambres o croquetas. Por otro lado, según el tipo de gastronomía, habrá preparaciones tradicionales como tapas españolas o el famoso antipasti italiano.

Los platos principales incluyen pastas caseras tanto secas como rellenas, milanesas, picadas y distintas propuestas de parrilla como asado, vacío, entraña, mollejas y provoletas. Estos lugares permiten maridar con los mejores vinos o con un vermut.

Para cerrar la experiencia, los fanáticos de lo dulce pueden optar por un clásico flan, un budín de pan, un postre vigilante o los nuevos tradicionales italianos y españoles que se pusieron de moda: el tiramisú y la tarta vasca.

Bodegones que participan

ABC restaurante

Almacén y Bar Lavalle

Bar El Progreso

Bar El Federal

Bar de Cao

Bodegón La Buena Medida

Bodegón La Esquina

Bodegón La Morocha

Bodegón La Pipeta

Beba Cocina

Bronx Bar

Café Margot

Celta Bar

Café de García

Cervecería López

Charly V

Comedor GEVP

Cortázar

Down Town Matías

El Español Restaurante

El Gran Paraíso

El Imparcial

El Faro de Vigo

El Gato Negro

El Grill Asturias

El Globo

El Octavo

Hipopótamo

Hispano Cocina Española

Feriado Cantina Coghlan

Fina Cantina

IL Vero Arturito Palermo

Jugador Nº12

La Caldera Restó

La Capitana - Bodegón y Vermutería

La Cátedra Restaurante

La Casona de Belgrano

La Casona

La Perinola

La Poesía

La Pulpería del Cotorro

La Torre de Retiro

La Tortillería

Lo de Raúl

La Tasca

Los Bohemios

Los Cabritos Parrilla

Lo de Jesús

Los Orientales

Mala Cara Resto

Milanesería

Montecarlo

Natacha Café

Olivera El Bodegón

Panton Bodegon

Parrilla Distrito

Parrilla El Gaucho de Lavalle

Perro

Pinuccio

Pizzería Popular

Puchero

Pujol Restobeer

Raíces

Restaurante Manolo

Rotisería Miramar

Viejo Mundo

Cocoliche

Salgado Alimentos

San Gennaro Deli-Roti-Shop

Solera del Parque

8 Esquinas Bar

Taffer La Cantina

Thibon Café Tes

Tribunales Rest

Yiyo El Zeneize

Esta iniciativa permite degustar los mejores platos de Buenos Aires.

Otro clásico de Buenos Aires con descuento

Además de los restaurantes más emblemáticos de la Capital Federal, La Cabrera también lanzó una oferta imperdible en su nuevo menú de tragos y en el marco de su propuesta Amigos del Fuego, donde participan los mejores chefs y que ya contó con la presencia de Dolly Yrigoyen.

La mítica parrilla de Gastón Riveira, con más de 35 locales en todo el mundo, lanzó un happy hour en toda su carta para degustar las mejores carnes y bebidas con alcohol con 40% de descuento de 18:30 a 20 horas.

El mapa de los bodegones con descuento