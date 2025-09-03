Los 70 bodegones de Buenos Aires que ofrecen un 30% de descuento para darse una panzada
Toda esta semana se extenderá el beneficio en el marco de la propuesta conocida como Pintó Bodegón.
Durante toda esta semana, se podrá disfrutar de los mejores bodegones de Buenos Aires y comer cualquier plato de la carta con un descuento del 30% sobre el ticket final, a la vez que también habrá menúes promocionales por el evento gastronómico que impulsa el Gobierno local.
Esta propuesta conocida como Pintó Bodegón, encabezada por el Ministerio de Desarrollo Económico de la Ciudad junto a la Asociación de Hoteles, Restaurantes, Confiterías y Cafés (AHRCC), permite degustar las mejores milanesas, postres y carnes en todos los barrios porteños.
¿Cómo es la iniciativa para comer con descuento en 70 bodegones?
El Gobierno lanzó este evento, que se extiende del lunes 1 al domingo 7 de septiembre, que "invita a descubrir la gastronomía más tradicional de la Ciudad" con un descuento del 30% en el ticket final.
La promoción permite abonar con cualquier medio de pago y también habrá menúes de oferta que incluyen plato principal, bebida y postre en más de 70 bodegones de todos los barrios.
¿Qué comer en la semana de los bodegones?
Las propuestas ofrecen las mejores entradas clásicas de los restaurantes porteños como tortillas, rabas, buñuelos, picadas y otras variantes de mariscos, fiambres o croquetas. Por otro lado, según el tipo de gastronomía, habrá preparaciones tradicionales como tapas españolas o el famoso antipasti italiano.
Los platos principales incluyen pastas caseras tanto secas como rellenas, milanesas, picadas y distintas propuestas de parrilla como asado, vacío, entraña, mollejas y provoletas. Estos lugares permiten maridar con los mejores vinos o con un vermut.
Para cerrar la experiencia, los fanáticos de lo dulce pueden optar por un clásico flan, un budín de pan, un postre vigilante o los nuevos tradicionales italianos y españoles que se pusieron de moda: el tiramisú y la tarta vasca.
Bodegones que participan
- ABC restaurante
- Almacén y Bar Lavalle
- Bar El Progreso
- Bar El Federal
- Bar de Cao
- Bodegón La Buena Medida
- Bodegón La Esquina
- Bodegón La Morocha
- Bodegón La Pipeta
- Beba Cocina
- Bronx Bar
- Café Margot
- Celta Bar
- Café de García
- Cervecería López
- Charly V
- Comedor GEVP
- Cortázar
- Down Town Matías
- El Español Restaurante
- El Gran Paraíso
- El Imparcial
- El Faro de Vigo
- El Gato Negro
- El Grill Asturias
- El Globo
- El Octavo
- Hipopótamo
- Hispano Cocina Española
- Feriado Cantina Coghlan
- Fina Cantina
- IL Vero Arturito Palermo
- Jugador Nº12
- La Caldera Restó
- La Capitana - Bodegón y Vermutería
- La Cátedra Restaurante
- La Casona de Belgrano
- La Casona
- La Perinola
- La Poesía
- La Pulpería del Cotorro
- La Torre de Retiro
- La Tortillería
- Lo de Raúl
- La Tasca
- Los Bohemios
- Los Cabritos Parrilla
- Lo de Jesús
- Los Orientales
- Mala Cara Resto
- Milanesería
- Montecarlo
- Natacha Café
- Olivera El Bodegón
- Panton Bodegon
- Parrilla Distrito
- Parrilla El Gaucho de Lavalle
- Perro
- Pinuccio
- Pizzería Popular
- Puchero
- Pujol Restobeer
- Raíces
- Restaurante Manolo
- Rotisería Miramar
- Viejo Mundo
- Cocoliche
- Salgado Alimentos
- San Gennaro Deli-Roti-Shop
- Solera del Parque
- 8 Esquinas Bar
- Taffer La Cantina
- Thibon Café Tes
- Tribunales Rest
- Yiyo El Zeneize
Otro clásico de Buenos Aires con descuento
Además de los restaurantes más emblemáticos de la Capital Federal, La Cabrera también lanzó una oferta imperdible en su nuevo menú de tragos y en el marco de su propuesta Amigos del Fuego, donde participan los mejores chefs y que ya contó con la presencia de Dolly Yrigoyen.
La mítica parrilla de Gastón Riveira, con más de 35 locales en todo el mundo, lanzó un happy hour en toda su carta para degustar las mejores carnes y bebidas con alcohol con 40% de descuento de 18:30 a 20 horas.
El mapa de los bodegones con descuento
