La gastronomía argentina volvió a destacarse a nivel internacional. Dos de sus postres más emblemáticos, el dulce de leche y los alfajores, fueron elegidos entre los mejores del mundo en el ranking global 2025 de Taste Atlas, una de las guías culinarias más prestigiosas del planeta.

El listado, actualizado en febrero, reúne a los 100 mejores postres del mundo a partir de evaluaciones de expertos y viajeros, y posicionó a estas delicias argentinas por encima de clásicos de países con fuerte tradición repostera como Francia, Italia, Turquía y Portugal.

¿Qué lugar ocuparon el dulce de leche y los alfajores en el ranking mundial?

El dulce de leche logró una ubicación destacada al alcanzar el puesto 11 del ranking global, quedando muy cerca del top 10. Se trata de uno de los productos más representativos de la repostería argentina y un ingrediente central en tortas, helados, panqueques y alfajores.

Por su parte, los alfajores argentinos también ingresaron al prestigioso listado y se ubicaron en el puesto 32, consolidándose como una de las golosinas más reconocidas del país a nivel internacional.

Taste Atlas y el ranking de los mejores postres del mundo

Taste Atlas es una guía gastronómica de alcance global que se especializa en platos tradicionales, productos regionales y recetas típicas de cada país. Su ranking anual es una referencia para los amantes de la cocina y destaca preparaciones que forman parte de la identidad cultural de cada región.

En la edición 2025, el ranking incluyó postres icónicos como el pastel de Belém de Portugal, el tiramisú italiano, el künefe turco y las crepes francesas, entre otros clásicos de la repostería mundial.

El dulce de leche, un emblema argentino reconocido a nivel global

Convertido en símbolo de la cocina argentina, el dulce de leche es un producto espeso y caramelizado elaborado a base de leche y azúcar. Su origen es motivo de debate entre Argentina y Uruguay, aunque una de las versiones más difundidas sostiene que nació en Buenos Aires en 1829, de manera accidental.

Más allá de las discusiones históricas, hoy es considerado Patrimonio Cultural del Río de la Plata y se consume en múltiples variantes en toda América Latina. Su presencia entre los 15 mejores postres del mundo refuerza su estatus como ícono gastronómico argentino.

El alfajor, una golosina con identidad propia

Aunque su origen se remonta al mundo árabe y llegó a América a través de España, el alfajor encontró en Argentina una identidad única. Con dos tapas de masa dulce unidas por relleno y cubiertas con chocolate o azúcar glas, se transformó en una de las golosinas más consumidas del país.

Existen numerosas variantes regionales que incorporan coco, frutas, merengue o frutos secos, y su consumo está profundamente ligado a la cultura cotidiana, especialmente junto al café o el mate.

Un nuevo reconocimiento para la repostería argentina

El reconocimiento del dulce de leche y los alfajores en Taste Atlas reafirma el rol de Argentina como referente en la repostería mundial. La presencia de ambos postres en el ranking internacional no solo celebra su sabor, sino también su valor cultural y su arraigo en la identidad gastronómica del país.

Este nuevo logro consolida a los clásicos argentinos en la escena global y confirma que, cuando se trata de dulces, Argentina también puede decir presente entre los mejores del mundo.