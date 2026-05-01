España quedó fuera del top 20 del ranking de países más educados del mundo, según un estudio global elaborado por la empresa Remitly, que analizó la percepción internacional sobre la educación y los buenos modales. De acuerdo con los resultados, los españoles estuvieron a punto de ingresar a estas 20 naciones, con apenas un 1,11 % de menciones, quedándose muy cerca de ingresar entre los veinte países mejor valorados en este aspecto. El informe se basa en una encuesta realizada a más de 4600 personas de distintos países, quienes respondieron en función de su experiencia y percepción de la educación entendida como cortesía, respeto, amabilidad y comportamiento cívico en la vida cotidiana. De esta manera, los españoles quedaron en el puesto 22. En este contexto, quedar fuera del top 20 no implica necesariamente una valoración negativa, sino una menor frecuencia como referencia global cuando se habla de buenos modales. En la cima del ranking se encuentra Japón, que lidera de manera contundente la clasificación. El 35,15 % de los encuestados considera que es el país con la población más educada del mundo, duplicando con creces al segundo lugar, Canadá, que alcanza el 13,35 %. Completan los cinco primeros puestos Reino Unido, China y Alemania, consolidando el liderazgo de países tradicionalmente asociados a la cortesía y al respeto social. Uno de los puntos más llamativos del estudio es el contraste entre la percepción externa y la autopercepción de los propios países. En este apartado, España obtiene resultados significativamente mejores. Con una puntuación de 9,34 sobre 10, se ubica en el séptimo puesto mundial en cuanto a cómo sus ciudadanos valoran sus propios modales y nivel de educación. Este fenómeno se repite en varios países de habla hispana. El ranking de autopercepción es encabezado por Brasil y Chile, ambos con 9,46 puntos, seguidos por India y Suecia. Según el estudio, esta elevada valoración interna puede estar relacionada con factores culturales como el trato cercano, la hospitalidad y la importancia de las relaciones sociales en la vida cotidiana. El caso de Japón presenta el mayor contraste. A pesar de ser el país mejor valorado a nivel internacional, sus propios ciudadanos se sitúan en penúltima posición en autopercepción, con una puntuación de 8,73. El informe sugiere que valores culturales como la modestia y la humildad influyen en esta autoevaluación más crítica. Finalmente, Ryan Riley, vicepresidente de marketing de Remitly, remarca la importancia de la educación y los buenos modales en un mundo cada vez más globalizado. “Pequeños gestos de cortesía, como tener paciencia ante una barrera idiomática o ceder el asiento en el transporte público, pueden marcar la diferencia para alguien que empieza de cero lejos de casa”, insistió. El estudio concluye que comprender las normas sociales y culturales de cada país resulta fundamental para mejorar la convivencia y facilitar la adaptación en contextos internacionales, más allá de las posiciones que cada nación ocupe en el ranking global.