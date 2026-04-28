Colombia avanza en la industria energética con la puesta en marcha de una nueva planta en la Refinería de Cartagena que permitirá transformar subproductos del petróleo en materiales exportables. El proyecto liderado por Ecopetrol y apunta a ampliar la capacidad productiva del país en el procesamiento de azufre. La instalación permitirá producir hasta altas toneladas de azufre sólido, un material utilizado en fertilizantes y procesos industriales. Esta iniciativa se enmarca en una estrategia para aprovechar mejor los derivados del crudo y fortalecer la presencia de Colombia en mercados internacionales. La planta funciona dentro de la Refinería de Cartagena y procesa azufre líquido, un subproducto generado durante la refinación del petróleo. A través de este proceso, el material se transforma en azufre sólido, lo que facilita su almacenamiento, transporte y exportación. Este tipo de infraestructura permite agregar valor a la producción petrolera sin necesidad de extraer nuevos recursos. Además, mejora la eficiencia del sistema industrial al aprovechar componentes que antes tenían menor uso comercial. La posibilidad de la capacidad de producir 1000 toneladas diarias posiciona a Colombia como un actor relevante en el mercado regional de azufre. Este material tiene alta demanda en la industria agrícola y química, lo que abre oportunidades de exportación. Sin embargo, se trata de un avance dentro de la cadena petrolera y no de una industria completamente nueva. El crecimiento dependerá de la demanda internacional y de la continuidad de inversiones en infraestructura energética.