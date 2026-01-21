En esta noticia
El cheesecake saludable de maracuyá sin azúcar ni harina se volvió tendencia entre quienes buscan postres livianos, altos en proteína y con un sabor fresco e intenso.
Esta versión se prepara con pocos ingredientes y funciona muy bien como opción para merienda, antojo dulce o incluso post-entreno. Además, se obtiene un resultado cremoso, aromático y con el equilibrio justo entre dulce y ácido, pero sin excederse en calorías.
Los beneficios del cheesecake de maracuyá que no lleva harina ni azúcar
Gracias al uso del yogur griego, el huevo y el queso crema descremado, se obtiene una base firme y proteica. En paralelo, el topping de maracuyá aporta fibra, antioxidantes y ese color intenso que se ve increíble para compartir en redes o sorprender a invitados.
De tal modo, al no requerir harinas ni azúcares, se convierte en un gran aliado para quienes buscan comer rico y saludable, pero sin correrse de una alimentación equilibrada.
Qué se necesita para hacer el cheesecake saludable
Para poder llevar a cabo este cheesecake, es importante contar con una serie de ingredientes, los cuales son muy fáciles de conseguir y que permitirán hacer un postre repleto de sabor:
- 8 cucharadas soperas de yogur griego
- 1 huevo
- 3 sobres de edulcorante
- 3 cucharadas de queso crema
- Pulpa de 1 maracuyá + 2 sobres de endulzante (para el topping)
Paso a paso del cheesecake saludable de maracuyá
- Paso 1: mezclar el yogur griego con el queso crema hasta lograr una textura cremosa y homogénea, evitando grumos que puedan afectar la consistencia final del cheesecake.
- Paso 2: agregar el huevo y sumar los 3 sobres de edulcorante, integrando bien hasta observar que la mezcla queda uniforme y ligeramente espesa.
- Paso 3: verter la preparación en un recipiente pequeño apto para microondas, procurando que quede nivelado para que la cocción sea pareja.
- Paso 4: cocinar en microondas por intervalos cortos (entre 20 y 30 segundos cada vez), para permitir que el huevo coagule de forma gradual sin sobrecocción; repetir hasta observar firmeza y que la superficie ya no esté líquida.
- Paso 5: dejar enfriar a temperatura ambiente y llevar a la heladera durante al menos 1 hora para que tome cuerpo y se marque mejor la textura tipo cheesecake.
- Paso 6: mezclar la pulpa de maracuyá con 2 sobres de endulzante y dejar reposar unos minutos para que el topping se integre y reduzca la acidez natural de la fruta.
- Paso 7: agregar el topping de maracuyá sobre el cheesecake ya frío justo antes de servir para evitar exceso de humedad y potenciar el contraste de sabores.