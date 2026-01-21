El cheesecake saludable de maracuyá sin azúcar ni harina se volvió tendencia entre quienes buscan postres livianos, altos en proteína y con un sabor fresco e intenso.

Esta versión se prepara con pocos ingredientes y funciona muy bien como opción para merienda, antojo dulce o incluso post-entreno. Además, se obtiene un resultado cremoso, aromático y con el equilibrio justo entre dulce y ácido, pero sin excederse en calorías.

Los beneficios del cheesecake de maracuyá que no lleva harina ni azúcar

Gracias al uso del yogur griego, el huevo y el queso crema descremado, se obtiene una base firme y proteica. En paralelo, el topping de maracuyá aporta fibra, antioxidantes y ese color intenso que se ve increíble para compartir en redes o sorprender a invitados.

Bajo en calorías y delicioso: cómo hacer el mejor cheesecake de maracuyá saludable y en minutos Fuente: Youtube

De tal modo, al no requerir harinas ni azúcares, se convierte en un gran aliado para quienes buscan comer rico y saludable, pero sin correrse de una alimentación equilibrada.

Qué se necesita para hacer el cheesecake saludable

Para poder llevar a cabo este cheesecake, es importante contar con una serie de ingredientes, los cuales son muy fáciles de conseguir y que permitirán hacer un postre repleto de sabor:

8 cucharadas soperas de yogur griego

1 huevo

3 sobres de edulcorante

3 cucharadas de queso crema

Pulpa de 1 maracuyá + 2 sobres de endulzante (para el topping)

Paso a paso del cheesecake saludable de maracuyá

Paso 1: mezclar el yogur griego con el queso crema hasta lograr una textura cremosa y homogénea, evitando grumos que puedan afectar la consistencia final del cheesecake.

Paso 2: agregar el huevo y sumar los 3 sobres de edulcorante, integrando bien hasta observar que la mezcla queda uniforme y ligeramente espesa.

Paso 3: verter la preparación en un recipiente pequeño apto para microondas, procurando que quede nivelado para que la cocción sea pareja.

Paso 4: cocinar en microondas por intervalos cortos (entre 20 y 30 segundos cada vez), para permitir que el huevo coagule de forma gradual sin sobrecocción; repetir hasta observar firmeza y que la superficie ya no esté líquida.

