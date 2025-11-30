En esta noticia ¿Cómo prepararla paso a paso?

Los postres saludables ganan terreno en la cocina argentina y la marquise de chocolate se convierte en la estrella del momento. Esta versión sin harina y sin azúcar es perfecta para quienes quieren cuidar su alimentación sin renunciar al sabor. Además, se prepara en pocos minutos y no necesita técnicas complicadas.

¿Por qué elegir una marquise saludable?

Cada vez más personas buscan recetas que combinen placer y bienestar. Reducir harinas refinadas y azúcares es una tendencia que crece, sobre todo en quienes siguen dietas bajas en carbohidratos o quieren evitar picos de glucosa.

Esta marquise cumple con esos requisitos y mantiene la textura cremosa que la caracteriza.

Ingredientes básicos

Para esta receta se usan productos simples y fáciles de conseguir:

200 g de chocolate amargo sin azúcar

3 huevos

100 g de manteca

Endulzante a gusto (puede ser stevia o eritritol)

Una pizca de sal

¿Cómo prepararla paso a paso?

Derretí el chocolate con la manteca a baño María o en microondas. Batí los huevos con el endulzante hasta que la mezcla esté espumosa. Sumá el chocolate derretido y mezclá bien. Volcá la preparación en un molde engrasado y llevá al horno precalentado a 180°C por 15 minutos. Dejá enfriar y serví con frutos rojos o crema sin azúcar.

chocolate

Consejos para mejorar la receta

Usá chocolate con alto porcentaje de cacao para un sabor más intenso.

Si querés una textura más firme, agregá una cucharada de cacao puro.

Para una versión sin lácteos, reemplazá la manteca por aceite de coco.

Este postre es ideal para reuniones, meriendas o como opción dulce después de una comida. Se prepara rápido, es económico y se adapta a dietas keto, sin gluten y bajas en carbohidratos.