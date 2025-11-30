En esta noticia
Los postres saludables ganan terreno en la cocina argentina y la marquise de chocolate se convierte en la estrella del momento. Esta versión sin harina y sin azúcar es perfecta para quienes quieren cuidar su alimentación sin renunciar al sabor. Además, se prepara en pocos minutos y no necesita técnicas complicadas.
¿Por qué elegir una marquise saludable?
Cada vez más personas buscan recetas que combinen placer y bienestar. Reducir harinas refinadas y azúcares es una tendencia que crece, sobre todo en quienes siguen dietas bajas en carbohidratos o quieren evitar picos de glucosa.
Esta marquise cumple con esos requisitos y mantiene la textura cremosa que la caracteriza.
Ingredientes básicos
Para esta receta se usan productos simples y fáciles de conseguir:
- 200 g de chocolate amargo sin azúcar
- 3 huevos
- 100 g de manteca
- Endulzante a gusto (puede ser stevia o eritritol)
- Una pizca de sal
¿Cómo prepararla paso a paso?
- Derretí el chocolate con la manteca a baño María o en microondas.
- Batí los huevos con el endulzante hasta que la mezcla esté espumosa.
- Sumá el chocolate derretido y mezclá bien.
- Volcá la preparación en un molde engrasado y llevá al horno precalentado a 180°C por 15 minutos.
- Dejá enfriar y serví con frutos rojos o crema sin azúcar.
Consejos para mejorar la receta
- Usá chocolate con alto porcentaje de cacao para un sabor más intenso.
- Si querés una textura más firme, agregá una cucharada de cacao puro.
- Para una versión sin lácteos, reemplazá la manteca por aceite de coco.
Este postre es ideal para reuniones, meriendas o como opción dulce después de una comida. Se prepara rápido, es económico y se adapta a dietas keto, sin gluten y bajas en carbohidratos.