La ruleta es uno de los juegos de azar más populares en los casinos de todo el mundo y su variante del doble cero es un tema de interés recurrente para los entusiastas del juego. La diferencia clave que define la ruleta americana de la europea radica en la inclusión de un segundo cero en la versión americana, lo que incrementa las probabilidades a favor de la casa.

En la ruleta europea, hay un solo cero (0), lo que reduce el margen de ventaja de la casa a aproximadamente un 2.7%. Por el contrario, la versión americana presenta tanto un cero (0) como un doble cero (00), lo que eleva la ventaja de la casa al 5.26%. Esta diferencia significa que, aunque el atractivo del juego es similar, los jugadores en una mesa americana enfrentan un desafío mayor en términos de probabilidades de ganar.

Diferencias que marcan la jugabilidad

Las mesas de ruleta están diseñadas con un layout específico que varía según el estilo de la ruleta. En la versión americana, los jugadores pueden observar dos espacios verdes adicionales para el 0 y el 00. Esto no solo afecta las apuestas en los números, sino que también cambia la forma en que se pueden realizar ciertas jugadas, como la estrategia de apuestas en línea. En locales donde se juega la variante americana, además, hay un mayor número de botes y tipos de apuestas disponibles. Por eso, es fundamental para los jugadores conocer estas variaciones.

En plataformas como Betsson, se ofrece una variedad de juegos que incluye diferentes versiones de la ruleta, permitiendo a los jugadores elegir entre la americana y la europea. Esta diversidad no solo enriquece la experiencia de juego, sino que también permite a los asistentes del casino determinar qué versión les resulta más atractiva y favorable para sus estilos de juego.

Crupier repartiendo cartas sobre la mesa de póker. Fuente: Betsson IA

Un aspecto interesante es que, tradicionalmente, la ruleta ha sido objeto de numerosos mitos y teorías sobre cómo vencerla. Los jugadores han formulado distintos sistemas de apuestas, pero la naturaleza del juego y su estructura matemática demuestran que no existe un método seguro para ganarle a la ruleta de manera constante. Esto convierte a la ruleta en un juego de pura suerte, donde la fascinación proviene, en gran medida, de su aleatoriedad.

Mitos y realidades sobre el doble cero

Es común escuchar diversas historias sobre el origen de la ruleta, desde su invención por un matemático francés hasta la transmisión de este juego desde China. Sin embargo, es mejor entender que este popular juego proviene de una evolución de juegos más antiguos en Francia del siglo XVIII. La versión moderna que conocemos se estableció alrededor de 1790 y rápidamente se popularizó en Europa, aunque la variante americana se desarrolló posteriormente en Estados Unidos.

Al elegir entre jugar a la ruleta europea o la americana, los jugadores deben conocer estas diferencias en términos de ventaja de la casa y estilo de juego. Adicionalmente, mientras las mesas de ruleta tradicionales invitan a una experiencia social, plataformas en línea como Betsson ofrecen la posibilidad de jugar a la ruleta en un gran número de variantes desde la comodidad del hogar.

Conocer lo que implica jugar en una mesa de doble cero puede determinar la estrategia y la forma de abordar el juego. Así, en vez de basarse en la suerte, los jugadores pueden tomar decisiones más informadas al momento de colocar sus apuestas y disfrutar de la experiencia de la ruleta en todas sus formas.

Este contenido patrocinado fue elaborado con inteligencia artificial generativa y contó con la supervisión, edición y validación de un periodista de El Cronista.