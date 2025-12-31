Latinoamérica es uno de los destinos con mejores costas que existen alrededor del planeta. En este caso, un ranking eligió a la mejor playa del mundo y queda precisamente en Brasil, país famosos por sus arenas blancas y aguas cálidas.

Se trata de la Praia do Sancho (o Baía do Sancho), ubicada en el remoto archipiélago de Fernando de Noronha, que repitió este primer puesto en el ranking Traveler’s Choice de TripAdvisor, basado en millones de opiniones de viajeros reales.

Orgullo latinoamericano: eligieron la mejor playa del mundo y pertenece a este país sudamericano. Foto: Shutterstock

¿Dónde está la mejor la playa del mundo?

Fernando de Noronha es un archipiélago volcánico situado en el océano Atlántico, a unos 540 km de la costa de Recife, en el estado de Pernambuco, Nordeste de Brasil. Es uno de los destinos más exclusivos y protegidos del país: forma parte del Parque Nacional Marino, declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO.

La isla principal (donde se encuentra la Praia do Sancho) es pequeña, pero concentra una biodiversidad impresionante. Para llegar, hay que volar desde Recife o Natal, pagar la Taxa de Preservación Ambiental (TPA) diaria (aprox. R$ 100–110 en 2025) y, en algunos casos, una entrada adicional al Parque Nacional.

¿Por qué es elegida como la mejor playa del mundo?

La Praia do Sancho combina varios elementos que la convierten en un verdadero santuario natural:

Aguas turquesas cristalinas y cálidas, ideales para nadar y bucear

Arena blanca y fina rodeada de acantilados verdes que crean una bahía protegida

Fauna marina espectacular: es común ver delfines rotadores, tortugas marinas, rayas, tiburones-limón y cientos de especies de peces coloridos

Entorno virgen sin construcciones masivas: el acceso limitado mantiene la playa casi desierta la mayor parte del tiempo

Paisaje dramático con formaciones rocosas y vegetación exuberante

La entrada a la playa: una aventura

Este paraíso brasileño no solo representa un orgullo para Latinoamérica, sino que demuestra que la belleza natural intacta y la preservación ambiental pueden superar a destinos turísticos masivos como el Caribe o el Havaí.

Llegar a la Praia do Sancho es parte de su encanto y su protección. No hay acceso directo en auto ni camino fácil. Las opciones son: