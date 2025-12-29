La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) actualizó el procedimiento para las importaciones de mercaderías sin fines comerciales ni industriales destinadas a personas humanas.

La medida fue oficializada este lunes 29 de diciembre a través de la Resolución General 5805/2025, publicada en el Boletín Oficial, y busca simplificar trámites, digitalizar procesos y mejorar el control aduanero.

La resolución, firmada por el director ejecutivo de ARCA, Andrés Edgardo Vázquez, modifica el procedimiento original establecido por la Resolución General 3.172 y entra en vigencia este mismo lunes.

Qué cambia con la nueva norma de ARCA

El principal cambio es la unificación del procedimiento dentro del sistema aduanero simplificado.

Hasta ahora, las importaciones personales tenían un trámite específico establecido por la Resolución General 3.172. Con la nueva normativa, estas operaciones se incorporan al procedimiento simplificado de la Resolución General 3.628.

En concreto, las importaciones personales ahora deberán registrarse directamente en el Módulo Declaración Detallada del Sistema Informático MALVINA (SIM), utilizando los códigos aduaneros correspondientes. Esto elimina pasos intermedios y reduce la burocracia.

Crecen las importaciones vía courier de productos fabricados en China Maxx-Studio

La norma mantiene el criterio para determinar qué puede importarse: mercaderías nuevas o usadas para uso o consumo del destinatario, “siempre que por su cantidad, calidad, variedad o valor no permitan presumir una finalidad comercial y/o industrial”.

Otro cambio importante es la digitalización del formulario OM-2153-A, que pasa de ser un documento físico a un formato digital e interactivo. Este formulario solo se usará cuando, por cuestiones operativas, no sea posible realizar el registro directamente en el sistema MALVINA.

Cómo será el nuevo formulario digital

En los casos en que, por cuestiones operativas, no sea posible realizar el registro mediante el sistema simplificado, la importación deberá formalizarse a través del formulario “Solicitud para importar mercaderías por personas humanas sin finalidad comercial y/o industrial” (OM-2153-A), que fue transformado a su versión digital e interactiva.

Este formulario estará disponible en la sección “Formularios” y en el micrositio “Viajeros” del sitio web de ARCA.

La resolución completa