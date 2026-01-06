Revisar el vehículo no es algo que debería hacerse solamente para aprobar la VTV. Tener el auto en óptimas condiciones para circular es lo que puede marcar la diferencia entre la vida y la muerte.

No es una exageración. Una falla mecánica puede desencadenar un accidente cuyas consecuencias podrían ser fatales. Pero esto es prevenible. Por eso, antes de tomar la ruta, debemos tener en cuenta varios factores.

Existen algunos puntos clave de nuestros vehículos que hay que revisar para garantizar que se encuentren en excelente estado.

¿Qué debo revisar en el auto para realizar un viaje seguro?

El Automóvil Club Argentino (ACA) detalló una serie de elementos para controlar en el auto antes de ponerlo en marcha y tomar la ruta.

Lo más importante es la revisión mecánica integral, que debe incluir el estado “de los frenos y su líquido, del nivel de aceite del motor, del líquido refrigerante y del sistema de dirección”. Así lo aseguró Laureano Pérsico, mecánico de auxilio del ACA, según el diario Río Negro.

Asimismo, sostuvo que “el cambio de aceite y filtros hay que hacerlo cada 10 mil km o una vez al año. Si se va a ir a la ruta con 8 mil kilómetros y se van a hacer 2 mil más, lo mejor es hacer el service antes, para que el aceite no se corte ni se ponga feo”.

Batería, frenos, neumáticos y luces: qué debemos tener en cuenta

Pérsico agregó que es fundamental comprobar que no existan pérdidas de fluidos y que la batería se encuentre en buen estado, recurriendo a un probador de batería. “El agua para el ‘sapito’ y las escobillas también deben revisarse”, puntualizó.

Con respecto a las luces, señaló que hay que verificar que todas funcionen correctamente: bajas, altas, de giro, de freno y balizas.

Y en relación con los neumáticos, es importante controlar la presión, que dependerá de cada vehículo, y el dibujo que deberá respetar el testigo de desgaste. Esto dependerá de cada goma, según el fabricante, el tipo de vehículo y el rango de velocidad, como lo detalla Diego Díaz, dueño del taller mecánico Fenix Racing Group, ubicado en San Justo.

Por otro lado, debe revisarse el nivel del líquido del sistema de frenos. Además, debería constatarse también el estado de las pastillas y discos.

Elementos extras que no deben faltar

Por último, hay que corroborar que el matafuego esté cargado y que no haya caducado, recordando que debe estar bien sujeto, para evitar daños al conductor o los ocupantes y que se encuentre siempre al alcance.

Llevar también un chaleco reflectante y balizas o triángulos de emergencia en caso de algún percance.