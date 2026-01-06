En esta noticia

La licencia de conducir es un documento clave para circular en el país. Sin embargo, para manejar es necesario cumplir con ciertos requisitos que, si se incumplen, pueden derivar en la suspensión del carnet.

El Gobierno estableció una condición fundamental para asegurar la seguridad vial vinculada al parabrisas de los vehículos, cuya falta acarrea consecuencias legales y económicas para los conductores.

¿Cuál es el nuevo requisito para conducir y no perder el carnet de conducir?

La normativa prohíbe colocar carteles, anuncios o cualquier objeto que obstruya la visibilidad en el parabrisas o ventanillas del vehículo.

Aunque pueda parecer una práctica inofensiva, pegar un cartel de “Se vende” en el vidrio del auto se considera una infracción, ya que reduce el campo visual del conductor y aumenta el riesgo de accidentes.

Este requisito también aplica a cualquier papel, sticker o elemento adherido al parabrisas que limite la visión del conductor. A la lista se suman los vidrios polarizados en el parabrisas cuya transparencia sea inferior al 75%.

¿Cuáles son las consecuencias?

Si el vehículo no garantiza una visibilidad clara en el parabrisas y la luneta, el conductor enfrentará multas y el auto no podrá aprobar la Verificación Técnica Vehicular (VTV).

¿Qué otras opciones hay para vender el auto?

Para evitar sanciones, se recomienda utilizar métodos más seguros:

  • Plataformas digitales especializadas
  • Concesionarios
  • Publicaciones en redes sociales