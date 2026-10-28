Emerson Pell nació en Glasgow, fue el segundo de 11 hermanos y en 1943 a sus 17 años se alistó a la Marina de Estados Unidos para participar en la Segunda Guerra Mundial.

En un artículo compartido en marzo del año pasado por el Departamento de Asuntos de Veteranos de EE. UU. el Pell a sus 100 años contó una de las mayores hazañas que tuvo que atravesar durante su tiempo en servicio: sufrió un accidente aéreo y tuvo que pasar varias horas rodeado de tiburones hasta que finalmente fue rescatado.

Cuál fue el rol de Emerson Pell en la Marina durante la Segunda Guerra Mundial

Pell adquirió el rango de Aviation Machinist Third Class y, según se explica, formó parte de una patrulla conformada por 12 integrantes que operaban las aeronaves PBM Mariner Seaplanes.

Durante la guerra, eran encargados de vigilar el océano desde los aires en búsqueda de submarinos alemanes para luego atacarlos. La función de Pell en esta tarea era manejar las armas de fuego que llevaban los aviones y asistir en la reparación de aeronaves si resultaba necesario.

Su área de operación comprendía diversas zonas de América Central y América del Sur, especialmente cerca del canal de Panamá y en las islas Galápagos.

Emerson Pell fue veterano de la Marina de Estados Unidos. Departamento de Asuntos de Veteranos de EE. UU.

Un accidente de 11 horas al que sobrevivió rodeado de tiburones

Durante su tiempo en servicio, Pell fue protagonista de un accidente aéreo que lo obligó a permanecer 11 horas en el agua rodeado de tiburones.

“Veníamos desde las Islas Galápagos hasta la zona del canal cuando empezamos a bajar y nos estrellamos. Los motores tenían agua, eso es lo que teorizaban”, explicó.

De acuerdo con su relato, el avión golpeó la superficie del océano y rebotó hasta quedar flotando. “Mi trabajo entonces era abrir la escotilla en la parte superior del avión y colocar las balsas salvavidas en las alas. Pero no las necesitábamos, ¡el avión flotó!“, dijo Pell.

Para pedir ayuda, la aeronave contaba con un pequeño instrumento para enviar la ubicación, pero dada la falta de energía eléctrica, no tenían forma de saber si la señal había llegado a destino.

Con el paso del tiempo, tanto Pell como sus compañeros comenzaron a notar que el panorama se tornaba cada vez más desalentador: “ Podíamos ver tiburones, estaba muerto de miedo ”, aseguró.

Luego de aproximadamente 11 horas, un destructor que salió de la zona del canal de Panamá y que había recibido la señal de auxilió llegó a rescatarlos.

En 1946 Pell regresó a Estados Unidos a continuar con su vida, estuvo casado durante 64 años, tuvo 4 hijos y falleció en julio de 2026 a sus 101 años de edad.