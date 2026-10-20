Un rincón único de la Quebrada de Humahuaca fue destacado en un prestigioso ranking internacional por su arquitectura colonial, su riqueza cultural y sus paisajes de colores únicos. Este mítico pueblo jujeño se posicionó como uno de los más lindos del mundo.

Para descubrir postales únicas a nivel global, no siempre es necesario cruzar fronteras ni viajar hacia otros continentes. En el norte de Argentina se ubica este destino fascinante que cautiva a viajeros de todas partes del mundo por su belleza natural y sus bajos costos.

¿Cuál es el pueblo del norte argentino que se encuentra entre los más lindos del mundo?

En la provincia de Jujuy, se ubica Purmamarca, una icónica localidad que alcanzó el puesto 24 en el ranking de los pueblos más bellos elaborado por Unforgettable Travel Company. Este reconocimiento posiciona a esta zona norteña junto a selectos destinos pintorescos de Europa, Asia y América.

El atractivo principal del lugar es el célebre Cerro de los Siete Colores, una formación geológica deslumbrante que enmarca toda la villa. Esta maravilla natural presenta franjas de tonalidades asombrosas que van desde los rojos intensos hasta los verdes y dorados.

Purmamarca es un destino icónico de la zona.

Otro iconos desconocidos de este hermoso pueblo jujeño

Además de su belleza natural, alrededor de la plaza principal local se despliegan calles de tierra, construcciones históricas de adobe y la pintoresca iglesia de Santa Rosa de Lima. Por eso, el pueblo conserva una atmósfera ancestral y pacífica que invita a recorrerlo caminando a un ritmo pausado clásico de la zona .

En el corazón de la localidad funciona una concurrida feria artesanal donde los pobladores locales ofrecen ponchos, vasijas y textiles tradicionales. Así, los visitantes pueden conseguir recuerdos auténticos mientras disfrutan de la música andina y la calidez de su gente todo en un entorno marcado por la belleza de este pueblo totalmente autóctono.

La propuesta se completa con una gastronomía regional destacada que rinde homenaje a los sabores ancestrales de la alta montaña. Los turistas pueden degustar empanadas jugosas, tamales, cazuelas de llama y exquisitos vinos de altura en sus comedores tradicionales.

El Cerro de los 7 Colores es una postal global y Patrimonio de la Humanidad por la Unesco.

La clave de este Purmamarca: ir desde Salta o desde Jujuy

La cercanía con otros puntos turísticos de la Quebrada de Humahuaca permite organizar un itinerario inolvidable de varios días por la región. La recomendación principal es contemplar el amanecer sobre el cerro y realizar la caminata por el Paseo de los Colorados.

Para llegar desde San Salvador de Jujuy se deben recorrer unos 65 kilómetros hacia el norte por la Ruta Nacional 9 y la Ruta 52. El trayecto demanda apenas una hora de viaje en vehículo, lo que ofrece un acceso sencillo a uno de los paisajes más hermosos del planeta, según el ranking.

Este destino es imperdible a la hora de recorrer Salta y Jujuy