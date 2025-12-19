Cada año, distintos rankings internacionales miden los niveles de seguridad, violencia y estabilidad en todo el mundo. En su última edición, el Índice de Paz Global 2025 volvió a ubicar a Islandia como el país más seguro del planeta.

Sin embargo, dentro de América Latina, hay un país que se destaca claramente por sobre el resto en los principales indicadores de paz.

¿Cuál es el país más seguro de América Latina en 2025?

De acuerdo con el Índice de Paz Global 2025, Argentina ocupa el primer lugar en América Latina en materia de seguridad y se ubica entre los países mejor posicionados a nivel mundial.

El país supera a otras naciones de la región como Uruguay, Costa Rica y Chile y mantiene una ventaja clara en indicadores vinculados a criminalidad, conflictos internos y percepción de seguridad.

¿Por qué Argentina lidera el ranking en la región?

Argentina se posicionó como el país más pacífico de América del Sur en 2025, de acuerdo con el Índice de Paz Global, tras registrar una mejora del 3,8% en su nivel de pacificación durante el último año. Este desempeño le permitió ubicarse en el primer lugar regional, por encima de Uruguay y Chile.

Según el informe, la mejora argentina estuvo impulsada principalmente por avances en los dominios de Seguridad y Protección y Militarización, con mejoras significativas en indicadores como manifestaciones violentas, estabilidad política e intensidad de los conflictos internos.

¿Cómo se elabora el Índice de Paz Global?

El Índice de Paz Global es elaborado por el Institute for Economics & Peace y evalúa a 163 países a partir de 23 indicadores que miden distintos aspectos de la paz y la seguridad.

Entre los factores analizados se incluyen:

Niveles de criminalidad y homicidios.

Conflictos internos y externos.

Grado de militarización.

Estabilidad política.

Relaciones con países vecinos.

La combinación de estos indicadores permite establecer un ranking comparativo a nivel global y regional.

¿Cómo se ubican otros países de América Latina?

Si bien América Latina sigue siendo una de las regiones más desiguales en términos de seguridad, el informe 2025 muestra algunas diferencias claras: