La gestión internacional ha adquirido una importancia fundamental para el Gobierno de Estados Unidos. El presidente Donald Trump ha expresado críticas hacia la administración del exmandatario Joe Biden en este ámbito. Sin embargo, en sus primeros meses en el cargo, Trump ha fomentado la teoría de la Tercera Guerra Mundial al activar diversos conflictos globales, como la guerra comercial con China. El tema de la Tercera Guerra Mundial ha cobrado relevancia entre especialistas e historiadores que analizan los conflictos bélicos. En este contexto, Trump ha realizado declaraciones sobre las posibles consecuencias de un conflicto global, anticipando la desaparición de ciertos países. El presidente de Estados Unidos ha afirmado que México podría dejar de existir en caso de que se desencadene una Tercera Guerra Mundial. “Probablemente México ya no existiría”, declaró, aludiendo al devastador poder de las armas nucleares. Desde la perspectiva de Trump, en el hipotético caso de que Estados Unidos fuera el blanco de un ataque nuclear, uno de los países más perjudicados, además del propio territorio estadounidense, sería México, que, según el actual presidente, podría dejar de existir. De este modo, el mandatario emitió una clara advertencia a las grandes potencias. Las declaraciones de Trump evidencian la creciente preocupación por la amenaza nuclear que se extiende a nivel global. Potencias como Rusia y China poseen la capacidad de desarrollar armamentos nucleares de largo alcance, capaces de causar estragos en poblaciones enteras. Si bien en la actualidad la probabilidad de que se desencadene una Tercera Guerra Mundial es remota, diversos historiadores y expertos coinciden en que no es alarmista considerar la posibilidad de un conflicto geopolítico global de gran magnitud. La creciente proliferación de guerras e invasiones entre diferentes naciones respalda esta afirmación. En este sentido, una nueva guerra mundial no se iniciaría mediante una declaración formal, como sucedió en ocasiones anteriores, sino que podría activarse de manera orgánica a partir de la acumulación de enfrentamientos y tensiones entre países.