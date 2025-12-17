Las altas temperaturas y la comodidad hacen que muchos automovilistas opten por usar ojotas pero no todos saben si puede generar una infracción.

La Ley Nacional de Tránsito Nº24.449 no prohíbe de forma específica ningún tipo de calzado. Sin embargo, especialistas en seguridad vial recomiendan usar zapatos cerrados y bien sujetos al pie, sobre todo en rutas y autopistas, para evitar maniobras inseguras y reducir riesgos.

Ojotas al volante: ¿qué pasa en Mendoza?

Aunque la norma nacional no sanciona el uso de ojotas, la interpretación cambia según la provincia. Mendoza es la única jurisdicción del país donde está expresamente prohibido manejar con sandalias abiertas u ojotas.

Allí, esta conducta se considera una falta leve según la Ley Provincial N.º 9.024, y puede derivar en multas económicas.

¿Tomar mate mientras se maneja es legal?

Otra costumbre muy argentina genera dudas es si se puede tomar mate al conducir. La ley nacional tampoco lo prohíbe de manera explícita, pero sí exige que el conductor mantenga ambas manos sobre el volante, salvo para cambiar de marcha.

Por eso, varias provincias aplican sanciones cuando detectan esta práctica.

Multas por tomar mate: Mendoza vs. Córdoba

Mendoza: tomar mate al volante es falta grave. La multa equivale a 1000 Unidades Fijas (UF). Con la UF en $ 420, la sanción llega a $ 420.000.

Córdoba: la conducta se incluye en infracciones por manejo inseguro, junto con fumar. La multa es de 20 UF, que en noviembre de 2025 valían $ 1539, lo que da $ 30.780.

Consejos para evitar problemas y manejar seguro

Usar calzado cerrado y firme.

Mantener las dos manos en el volante.

Evitar distracciones como tomar mate, fumar o usar el móvil.

Las diferencias provinciales y la falta de claridad en la norma nacional hacen que muchos conductores desconozcan estas reglas. La recomendación es simple: priorizar la seguridad y cumplir con las disposiciones locales para evitar multas y accidentes.