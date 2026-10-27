¿Comer huevos todos los días es bueno o malo para el corazón? El cardiólogo español Aurelio Rojas respondió a esta pregunta y explicó cuáles son los beneficios de este alimento, qué papel cumple la yema y en qué casos conviene prestar atención a la cantidad que se consume.

A través de su cuenta de Instagram, @doctorrojass, el especialista compartió una serie de recomendaciones y aclaró algunos de los mitos más extendidos sobre el huevo. “Los huevos no son el problema, el verdadero problema es la cantidad y con qué los comparas”, sostuvo.

¿Qué pasa si comes huevos todos los días?

Una de las principales dudas sobre este alimento es si su consumo habitual aumenta el colesterol o perjudica la salud cardiovascular. Rojas respondió de manera contundente a estas preguntas: “¿El huevo aumenta el colesterol? No. ¿Es malo para el corazón? No. ¿La yema es mala? Pues no”.

El cardiólogo también cuestionó la idea de que es necesario consumir únicamente las claras y dejar de lado la yema. Según explicó, esta última contiene vitaminas A, D, E y K, además de antioxidantes que contribuyen al aporte nutricional del alimento.

En cuanto a la frecuencia de consumo, el especialista aseguró: “Comer un huevo al día es seguro para la mayoría de las personas sanas”. Esta afirmación coincide con los resultados de un estudio publicado en The American Journal of Clinical Nutrition en 2020, que analizó a 146.011 participantes de 21 países y no encontró una asociación significativa entre el consumo de huevos y un mayor riesgo de enfermedad cardiovascular o mortalidad.

Sin embargo, esto no significa que todas las personas deban seguir la misma recomendación. Los antecedentes médicos, los niveles de colesterol y la alimentación general son factores que pueden modificar las pautas individuales.

Los beneficios del huevo para la salud

Rojas destacó que el huevo es una fuente de proteínas de alto valor biológico, fundamentales para mantener y desarrollar la masa muscular. En su publicación, también se refirió a su capacidad para generar saciedad, un aspecto que puede ayudar a regular el apetito.

“Es una de las mejores fuentes de proteínas de alto valor biológico”, afirmó al explicar por qué este alimento puede contribuir al mantenimiento de la fuerza muscular.

Otro de los nutrientes que mencionó es la colina, que interviene en distintas funciones del organismo, entre ellas el funcionamiento del sistema nervioso y el metabolismo. Sobre su relación con el hígado, el especialista sostuvo: “La colina mejora el hígado graso”.

Los beneficios del huevo para la salud. Magnific.

No obstante, el aporte de este nutriente no convierte al huevo en un tratamiento para esa enfermedad. El hígado graso requiere una evaluación médica y un abordaje individualizado.

El cardiólogo también habló sobre la saciedad y el control del peso. “¿El huevo engorda? No. ¿Y puede ayudarte a perder peso? Pues sí, de hecho es saciante”, explicó. Esto no significa que un alimento por sí solo provoque una pérdida de peso, sino que su efecto depende de las cantidades y del conjunto de la alimentación.

Cuántos huevos se pueden comer por semana

Aunque Rojas recomendó consumir un huevo al día a la mayoría de las personas sanas, también advirtió que existen situaciones en las que es importante prestar más atención a la frecuencia.

“Comer un huevo al día es seguro para la mayoría de las personas sanas, pero comer más de siete a la semana si tienes factores de riesgo como diabetes o tienes una dieta cargada de ultraprocesados, otras grasas, fritos y sin vegetales sí puede ser perjudicial” , señaló.

La advertencia apunta a la importancia de evaluar el contexto alimentario y los factores de riesgo individuales. La evidencia científica no establece que superar siete huevos semanales sea perjudicial para todas las personas con diabetes, por lo que quienes tienen esta condición deben consultar con su médico o nutricionista para recibir recomendaciones adaptadas a su situación.

Cuántos huevos se pueden comer por semana. Magnific.

Rojas también comparó el huevo con otros alimentos habituales en el desayuno, como la bollería, los cereales azucarados y los embutidos procesados. Frente a esas opciones, destacó su aporte nutricional y la importancia de elegir alimentos de buena calidad.

La recomendación del cardiólogo para cuidar el corazón

Para Rojas, el secreto no está solamente en decidir si se come huevo o no, sino en prestar atención a los alimentos que lo acompañan. Por eso, al final de su publicación, dejó una recomendación concreta.

“Por eso mi recomendación es simple, come un huevo al día sin miedo. Rodéalo siempre, siempre, siempre de vegetales y de aceite de oliva virgen extra, eso sí que es medicina para tu corazón”, concluyó.

El consejo pone el foco en una alimentación variada, con verduras y fuentes de grasas insaturadas, en lugar de atribuir todos los beneficios cardiovasculares a un solo alimento.

En definitiva, el huevo puede formar parte de una dieta saludable y su consumo moderado no se asocia necesariamente con un mayor riesgo cardiovascular. La clave está en considerar las necesidades de cada persona y acompañarlo con hábitos alimentarios que favorezcan la salud a largo plazo.