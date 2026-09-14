En tiempos donde las grandes cadenas de heladería dominan la escena urbana con su estética moderna y estrategias de marketing masivo, una propuesta tradicional resiste intacta en el centro de Buenos Aires .

Sin expandirse en franquicias ni alterar su formato original, Cadore demuestra que la calidad de la materia prima y la fidelidad a las recetas tradicionales siguen superando cualquier campaña publicitaria.

De la aldea en el norte de Italia a las guías gastronómicas del mundo

La historia del establecimiento comenzó a forjarse en 1957, cuando la familia Olivotti migró desde el norte de Italia a la Argentina trayendo consigo los secretos de la elaboración artesanal.

Se instalaron en un local angosto y sobrio sobre la Avenida Corrientes 1695, casi en la esquina con la calle Rodríguez Peña.

Atendido por sus propios dueños a lo largo de décadas, el comercio conservó la misma escala de producción familiar, un rasgo que no le impidió alcanzar un prestigio de proyección global.

La calidad del producto llevó a la heladería a ser destacada por la prestigiosa publicación internacional National Geographic dentro del top 10 mundial de experiencias culinarias, además de figurar de forma recurrente en los rankings de la plataforma gastronómica TasteAtlas como uno de los lugares más icónicos del planeta para tomar helado .

La hazaña del dulce de leche de 14 horas de cocción

El gran estandarte que consagró la reputación del comercio es su helado de dulce de leche artesanal. A diferencia de los procesos industriales que emplean pastas concentradas o aromatizantes prefabricados, la preparación de Cadore se lleva a cabo en el propio subsuelo del local .

Allí, la leche fresca y el azúcar se cocinan en calderos de cobre durante más de 14 horas continuas hasta alcanzar el punto exacto de caramelización y densidad.

Esta metodología de cocción lenta dota al producto final de una textura aterciopelada y un sabor profundo que genera filas de vecinos y turistas de varias cuadras de extensión sobre la vereda de la calle Corrientes.

Dónde queda y cuáles son los precios para probarlo

Ubicada en pleno circuito teatral porteño (Avenida Corrientes 1695), la heladería mantiene su único punto de venta al público en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

En cuanto a los valores actuales en mostrador: