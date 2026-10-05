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Este próximo fin de semana largo, del sábado 10 al lunes 12 de octubre, incentivo las consultas sobre paquetes y viajes para realizar una escapada hacia alguna región turística del país.

El costo de los viajes dependerá del destino y la cantidad de personas. Entre los lugares más solicitados se encuentran Mar del Plata y la Costa Atlántica, Córdoba y las Cataratas de Iguazú.

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Esta fecha de descanso coincide con el feriado por el Día del Respeto a la Diversidad Cultural, que se conmemora el 12 de octubre, por lo que muchos argentinos contarán con tres días consecutivos de descanso.

Cuánto cuesta una escapada a Mar del Plata

En plataformas de viajes, como Booking o Despegar, se ofrecen diferentes paquetes para pasar el próximo fin de semana largo en la costa argentina y disfrutando del mar.

En Mar del Plata se pueden encontrar hoteles de tres estrellas cerca del mar y del centro de la ciudad, con precios que van desde $ 212.109 a $ 292.774. Estos costos contemplan tres noches para dos personas.

Hoteles en Mar del Plata
Hoteles en Mar del Plata

En tanto, un cuatro estrellas como el Bristol Apart Hotel ofrece tres noches para 2 adultos a un precio de $ 358.877, con desayuno incluido.

Cuánto cuesta una escapada a Misiones

Para realizar una escapada a Misiones e ir a conocer las Cataratas de Iguazú del viernes 9 de octubre al lunes 12, se ofrecen hoteles con pileta y desayuno incluido para tres noches y dos personas adultas.

En alojamientos de tres estrellas, como el Complejo Americano, la oferta es de $ 352.366 para las tres noches. Mientras que uno de cinco estrellas, como Exe Hotel Cataratas, ofrece el pack a $ 466.274.

Paquetes en Misiones
Paquetes en Misiones

Cuánto cuesta una escapada a Córdoba

Córdoba es una de las provincias más elegidas para vacacionar o realizar una escapada de fin de semana largo, debido a su variedad de ofertas turísticas.

Entre los destinos elegidos se encuentra Villa Carlos Paz, con una amplia oferta de hoteles y alojamientos.

Un hotel tres estrellas, como Castellnovo, brinda el paquete de 3 noches y dos personas a un total de $ 245.504. Mientras que los cuatro estrellas como Golden Ross va desde $ 375.000 y el Portal Lago Hotel a $ 773.443.