Este próximo fin de semana largo, del sábado 10 al lunes 12 de octubre, incentivo las consultas sobre paquetes y viajes para realizar una escapada hacia alguna región turística del país.

El costo de los viajes dependerá del destino y la cantidad de personas. Entre los lugares más solicitados se encuentran Mar del Plata y la Costa Atlántica, Córdoba y las Cataratas de Iguazú.

Esta fecha de descanso coincide con el feriado por el Día del Respeto a la Diversidad Cultural, que se conmemora el 12 de octubre, por lo que muchos argentinos contarán con tres días consecutivos de descanso.

Cuánto cuesta una escapada a Mar del Plata

En plataformas de viajes, como Booking o Despegar, se ofrecen diferentes paquetes para pasar el próximo fin de semana largo en la costa argentina y disfrutando del mar.

En Mar del Plata se pueden encontrar hoteles de tres estrellas cerca del mar y del centro de la ciudad, con precios que van desde $ 212.109 a $ 292.774. Estos costos contemplan tres noches para dos personas.

Hoteles en Mar del Plata

En tanto, un cuatro estrellas como el Bristol Apart Hotel ofrece tres noches para 2 adultos a un precio de $ 358.877, con desayuno incluido.

Cuánto cuesta una escapada a Misiones

Para realizar una escapada a Misiones e ir a conocer las Cataratas de Iguazú del viernes 9 de octubre al lunes 12, se ofrecen hoteles con pileta y desayuno incluido para tres noches y dos personas adultas.

En alojamientos de tres estrellas, como el Complejo Americano, la oferta es de $ 352.366 para las tres noches. Mientras que uno de cinco estrellas, como Exe Hotel Cataratas, ofrece el pack a $ 466.274.

Paquetes en Misiones

Cuánto cuesta una escapada a Córdoba

Córdoba es una de las provincias más elegidas para vacacionar o realizar una escapada de fin de semana largo, debido a su variedad de ofertas turísticas.

Entre los destinos elegidos se encuentra Villa Carlos Paz, con una amplia oferta de hoteles y alojamientos.

Un hotel tres estrellas, como Castellnovo, brinda el paquete de 3 noches y dos personas a un total de $ 245.504. Mientras que los cuatro estrellas como Golden Ross va desde $ 375.000 y el Portal Lago Hotel a $ 773.443.