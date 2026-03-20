Un ranking basado en el Índice de Desarrollo Humano de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) señaló cuál es el país de Latinoamérica que brinda una excelente calidad de vida, economía estable y un alto nivel salarial. La diversidad cultural y natural de este continente hace que sea muy atractivo para las personas, sin embargo, los retos de su contexto socioeconómico pueden presentarse como sus principales obstáculos. Sin embargos, hay una nación que se destaca como el mejor lugar para vivir en la región. El Índice de Desarrollo Humano evalúa no solo el crecimiento económico de un país, sino también aspectos clave como la esperanza de vida y el acceso a la educación. “El IDH surgió para enfatizar que las personas y sus capacidades deben ser el criterio principal para medir el desarrollo de un país”, señala la ONU en su sitio oficial. Según el Informe sobre Desarrollo Humano de la ONU, publicado en 2025, Islandia, Noruega, Suiza, Dinamarca y Alemania son los cinco mejores países del mundo para vivir. Pero, si nos enfocamos solo en América Latina, Chile se destaca como el de mejor calidad de vida, consolidándose como el lugar ideal para vivir en la región. A nivel global, ocupó el puesto 44 con un valor de IDH de 0,860, respaldado por una economía estable, un alto nivel salarial, un sistema de salud y educación robusto y una rica diversidad cultural. Por debajo de Chile se encuentra Argentina, con un valor de IDH de 0,849. Esta cifra posiciona al país en el puesto 48 entre los 193 territorios seleccionados. En tercer lugar, Uruguay obtuvo una puntuación de 0,830, ocupando el puesto 52 a nivel mundial. La ONU reconoce su estabilidad, seguridad y bajos índices de corrupción como factores clave para su posición en el ranking. La lista de los países con mejor calidad de vida es la siguiente: De acuerdo con el informe de la ONU, Suiza, Noruega e Islandia encabezan la lista de los países con la mejor calidad de vida. Estos países presentan valores de IDH de 0,967; 0,966 y 0,959 respectivamente. En contraste, la República Centroafricana, Sudán del Sur y Somalia se encuentran en los últimos lugares debido a la profunda desigualdad que impera en estas naciones, lo que, junto a otros factores, agrava la pérdida de desarrollo humano. Sus valores de IDH son 0,387; 0,381 y 0,380 respectivamente.