El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires ha finalizado las obras de un significativo túnel subterráneo bajo las vías del tren. Este paso bajo nivel será fundamental para mitigar el tráfico ocasionado por las barreras ferroviarias y optimizará la conectividad de toda la región. El Gobierno porteño inauguró un paso bajo nivel en la Avenida Del Fomentista, en la intersección con las vías del ferrocarril Mitre - José León Suárez. Anteriormente, el corredor era tan angosto que solo permitía el paso de un vehículo a la vez, lo que generaba congestión al depender del sentido de los semáforos. Los trabajos fueron realizados por Autopistas Urbanas S.A. (AUSA) y las refacciones incluyeron la eliminación de la vereda del túnel para incorporar un nuevo carril. Esta modificación, aunque parece simple, mejora de manera significativa la circulación de la zona y reduce los tiempos de espera. El cruce fue diseñado con criterios de movilidad urbana y criterios de inclusión, lo que permite el paso de personas con discapacidad, bicicletas y coches de bebé. El nuevo paso vehicular tiene 5 metros de ancho y una altura de 2,47 metros para garantizar la comodidad y seguridad de peatones y ciclistas. La mejora permite atravesar las vías del tren sin tener que exponerse al tránsito ni acercarse a los vagones. El nuevo túnel también incluye un sistema de iluminación LED que mejora la visibilidad y seguridad en el cruce. Además, se implementarán cámaras de vigilancia para mayor control del área.La plazoleta contará con actividades culturales y deportivas para fomentar la integración comunitaria. Se prevén talleres y eventos al aire libre para promover el uso del espacio recreativo.