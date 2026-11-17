La internacionalización comienza a ganar espacio en los planes de crecimiento de las empresas argentinas. En un escenario atravesado por la incertidumbre económica y las tensiones comerciales globales, cada vez más compañías evalúan la posibilidad de ampliar sus operaciones fuera del país, buscar nuevos clientes y diversificar sus fuentes de ingresos. Entre los destinos que concentran mayor interés aparecen China, Chile y Brasil, tres mercados con características y oportunidades diferentes.

El 66% de las empresas argentinas que todavía no operan internacionalmente considera expandirse a nuevos mercados durante los próximos tres años. El porcentaje surge del Santander Global Trade Barometer 2026, un relevamiento que consultó a 302 responsables empresariales del país y forma parte de una investigación global realizada entre 6059 compañías de nueve mercados.

La intención de salir al exterior supera el promedio global, del 59%, aunque se ubica por debajo del 74% registrado en América Latina. El dato refleja que la expansión internacional dejó de ser una alternativa reservada a las grandes compañías exportadoras y comienza a formar parte de las ambiciones de expansión de un universo más amplio de empresas.

China, Chile y Brasil encabezan las oportunidades

A la hora de identificar los mercados con mayor potencial de crecimiento, China ocupa el primer lugar entre las preferencias de las empresas argentinas: fue mencionada por el 27% de los encuestados. Le siguen Chile, con el 26%, y Brasil, con el 23%. Más atrás aparecen México, con el 19%, y Canadá, con el 18%.

La composición del listado muestra que las oportunidades no se concentran exclusivamente en los mercados cercanos. La presencia de los dos principales socios comerciales regionales, Chile y Brasil, convive con el interés por China, una de las economías centrales del comercio internacional. México y Canadá completan un mapa de destinos que permite pensar en estrategias de expansión tanto dentro de América Latina como hacia otros mercados.

Sin embargo, desde Santander advierten que el interés por estos países no implica que las compañías tengan resuelta su estrategia de desembarco. La identificación de los destinos adecuados constituye, precisamente, uno de los desafíos que aparecen en el relevamiento.

Los costos y la inflación condicionan los planes

Las expectativas de expansión conviven con una mirada cautelosa sobre el contexto económico. El 55% de las empresas argentinas espera aumentar sus ingresos durante los próximos 12 meses. La proporción supera el 46% que informó haber registrado un crecimiento durante el último año, aunque todavía se encuentra por debajo de las expectativas globales, que llegan al 59%.

Entre los principales obstáculos para crecer, la inflación y el aumento de los costos encabezan las preocupaciones actuales: fueron mencionados por el 35% de las compañías consultadas. En segundo lugar aparecen los costos del transporte de mercancías y el encarecimiento del financiamiento o del capital, ambos con el 21%.

La perspectiva hacia adelante tampoco está exenta de riesgos. Cuando se les pregunta por los próximos 12 a 24 meses, el 32% de las empresas identifica como amenazas tanto una desaceleración del crecimiento económico global como los riesgos geopolíticos en sus principales mercados. Las fluctuaciones cambiarias completan el podio de preocupaciones, con el 28%.

En este escenario, avanzar hacia otros países supone mucho más que encontrar compradores. Las compañías deben evaluar costos logísticos, condiciones financieras, regulaciones y la estabilidad de los mercados en los que pretenden operar.

De hecho, la burocracia aparece como el principal desafío para concretar una expansión internacional: la menciona el 31% de las empresas argentinas. Le siguen el acceso a nuevos mercados, con el 27%, y la dificultad para identificar cuáles son los destinos más adecuados, con el 24%.

La inteligencia artificial como puerta de entrada a más mercados

La tecnología también empieza a ocupar un lugar relevante en los planes de internacionalización. El 70% de las empresas argentinas considera que la inteligencia artificial (IA) les permitirá operar en un mayor número de mercados, una expectativa que refleja el potencial que le atribuyen para simplificar procesos y ampliar sus capacidades comerciales.

No obstante, su incorporación todavía se encuentra en una etapa inicial. Entre las compañías que ya operan internacionalmente o aspiran a hacerlo, el 36% está probando herramientas de IA aplicadas al comercio internacional. Otro 30% ya las utiliza en algunas actividades vinculadas con el comercio exterior, mientras que el 11% afirma haberlas incorporado de manera más extendida.

El porcentaje de empresas que experimenta con estas soluciones supera el promedio latinoamericano, del 26%. La diferencia sugiere un interés creciente por explorar herramientas que pueden facilitar tareas vinculadas con la búsqueda de mercados, el análisis de información y la gestión de operaciones internacionales.

China está entre los destinos de exportación que más expectativas generan. Fuente: Shutterstock Shutterstock

Cadenas de suministro y una estrategia de resiliencia

La adaptación de las operaciones también forma parte de los preparativos para competir en un entorno internacional más complejo. En ese sentido, el 28% de las empresas argentinas afirma haber tomado medidas para acercar sus cadenas de suministro al mercado nacional, un porcentaje equivalente al promedio global.

La decisión apunta a reducir la exposición a interrupciones logísticas y ganar capacidad de respuesta frente a cambios en el comercio internacional. En paralelo, el relevamiento muestra que el 25% de las compañías argentinas espera que más de la mitad de sus ingresos provenga de mercados internacionales durante los próximos 12 meses, frente al 18% registrado a nivel global.

Los resultados del Santander Global Trade Barometer 2026 muestran así una doble tendencia: por un lado, las empresas argentinas mantienen su intención de buscar oportunidades fuera del país; por otro, reconocen que la expansión requiere superar obstáculos operativos, financieros y regulatorios.