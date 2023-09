Emigrar: es argentino y contó cuánto gana por mes como albañil en un país paradisíaco

La compleja situación socioeconómica que atraviesa Argentina hace que muchos jóvenes decidan emigrar a diferentes países, en busca de nuevas oportunidades y una mejor calidad de vida .

Australia es una de las naciones más elegidas debido a que ofrece estabilidad económica, una inflación de interanual de 6%, seguridad y salarios sumamente altos en todos los puestos de trabajo.

Emigrar a Australia: ¿cuánto gana por mes un albañil?

Como muchos jóvenes que buscan mejorar su calidad de vida, Francisco emigró a Australia en busca de nuevas oportunidades. El país oceánico está calificado por la ONU como la segunda mejor nación del mundo para vivir , superado solo por Noruega.

A través de su cuenta de TikTok, @pico.lafuria (su usuario en la red social), compartió su experiencia como albañil en una construcción. El video muestra que realiza trabajos comunes de un obrero.

Lo que más sorprende del video es que hacia el final Francisco contó cuánto gana por día en Australia. Según explicó el turno es de ocho horas, y le pagan alrededor de u$s 21 por hora.

Significa que en un día un trabajador de obra puede hacer alrededor de u$s 170. En este país la Ley de Contrato Laboral especifica cerca de 40 horas de trabaj o por semana , lo que significan u$s 840.

Por mes, quien emigre a Australia y trabaje como obrero ganará u$s 3360. Aún más impresionante es que Francisco especificó que los trabajadores de construcción más calificados podrán acceder a hasta u$s 35 por hora, lo cual eleva el sueldo por mes a u$s 5600.

¿Cuál es el salario mínimo en Australia?

Según explica la página web yomeanimo.com, quienes decidan emigrar a Australia ganarán alrededor de u$s 10 la hora. Significa que el salario promedio ronda los u$s 1800.

¿Cuánto cuesta vivir en Australia mensualmente?

El costo de vida es un factor importante a tomar en cuenta al momento de emigrar a Australia. En este caso, el promedio de gastos mensuales es de u$s 1047 por mes, los cuales se desprenden de:

Alquiler: u$s 511

Comidas: u$s 255

Transporte: u$s 153

Extras: u$s 128

¿Cuánto se puede ahorrar por mes en Australia?



Al tener en cuenta que el salario mínimo en Australia es de $ 1800 y los gastos promedio por mes son de u$s 1047, se podrá ahorrar alrededor de u$s 750.