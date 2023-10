Emigrar: cómo hacer y cuándo podés volver a tramitar la visa para Estados Unidos si te la rechazaron la primera vez

Iniciar el trámite para aplicar por la visa de Estados Unidos suele llevar un tiempo considerable. En cada paso se requiere mucha atención a las exigencias ya que, en un abrir y cerrar de ojos, te la pueden negar en un primer intento y llegás a pensar que es el fin.

Cuando las autoridades estadounidenses denegan el visado de no inmigrante o de inmigrante, surge la pregunta de si se puede volver a hacer el intento y si hay que dejar pasar un tiempo prolongado.

Lo que hay que saber es que el rechazo de estos papeles no cierran de forma definitiva la posibilidad de comenzar un nuevo proceso de visado.

Emigrar a Estados Unidos: ¿cómo hacer para volver a tramitar la visa?

Si pensaste en la posibilidad de emigrar a los Estados Unidos y te negaron la visa, lo primero que tenés que entender es cuál fue el motivo de la negativa.

Si te niegan la visa estadounidense, analizá bien los motivos antes de presentar una nueva solicitud (Fuente: archivo)

El 'no' de Estados Unidos a permitirte entrar a su territorio pudo haber sido por no entender los tipos de visa disponibles, falta de documentación, no cumplir con los requisitos de elegibilidad, no presentar la información financiera adecuada o no prepararse para la entrevista consular.

Una vez que se haga esa autoevaluación, se recomienda no apresurarse a una nueva solicitud y buscar asesoramiento profesional. Una vez que hagas eso, tenés que presentar una solicitud con mejoras sustanciales y cambios significativos, lo que llevarán a que, posiblemente, obtengas la visa.

Si me negaron la visa, ¿cuánto tiempo tengo que esperar para volver a solicitarla?

Una de las dudas que se generan ante la negativa de la visa estadounidense es el tiempo que se necesita dejar pasar para presentar una nueva solicitud.

Si bien no es necesario un periodo de tiempo de espera obligatorio, se recomienda no apresurarse para resolver las razones por las cuales la visa de Estados Unidos fue negada en un primer intento.