Emigrar a Europa: los 3 países con paisajes de ensueño para irse a vivir como turista y obtener la ciudadanía

Emigrar es una de las metas de muchos argentinos que, cansados de la situación económica inestable de nuestro país, buscan nuevos horizontes en donde volver a empezar y vivir mejor.

Tal como consigna el Instituto de Nacional de Estadísticas de España, la cantidad de argentinos que emigraron a ese país subió un 65,8% en el período de 2020 y 2021, con respecto a años anteriores.

Según datos a los que accedió el portal verificador Chequeado.com, mediante una solicitud de información pública al Estado, entre septiembre de 2020 y octubre de 2021 emigraron más de 1 millón de argentinos (o personas con documentos nacionales).

Si quienes tienen la intención de emigrar no poseen pasaporte europeo, es probable que no vean un horizonte cercano para trabajar y vivir en Europa. No obstante, es posible hacerlo en determinados países que comparten la zona fronteriza Schengen, sin necesidad de tener la ciudadanía y sólo con cumplir algunos requisitos.

Estos son los 3 países para emigrar como turista y obtener la residencia:

Malta

Malta es uno de los países más fáciles para conseguir trabajo y emigrar siendo turista. Una de las formas de encontrar empleo es mediante las aplicaciones o sitios web (trabajoenmalta.com, jobsinmalta.com, jobsplus.gov.mt, y keepmeposted.com.mt) en donde cualquier persona puede enviar sus CV.

Las empresas pueden, automáticamente, contratar a los postulantes a distancia, pero también pueden solicitar que la persona viaje a Malta para poder realizar toda la documentación necesaria y tramitar el DNI maltés y trabajar legalmente en ese país.

¿Qué trabajos ofrecen en Malta?

Los trabajos más solicitados en Malta son todos aquellos que tengan que ver con turismo y hotelería, ya que es el principal ingreso económico de la isla. Se tratan de empleos tales como camareros, personal de limpieza, cajeros y supervisores, entre otros relacionados con este sector. Los casinos, hoteles, centros de actividades y relacionados, albergan la mayor cantidad de ofertas laborales.

En tanto, el mejor momento para emigrar a este país es previo a la temporada de verano (mayo a septiembre), ya que luego de ese período estival, la actividad muere por completo.

Tanto el postulante como el empleador deberán firmar un contrato laboral. Es frecuente que los empleadores sean los que se encarguen de realizar las visas de trabajo pertinentes. En general, suelen ser por un año, con el objetivo de que las personas trabajen luego de que finalice la temporada turística de verano.

Al año siguiente, se pueden renovar dichas visas, de forma indefinida. Al cabo de un tiempo, el trabajador va a tener el derecho de solicitar la visa permanente.

En cuento al salario mínimo, el valor en Malta ronda los 750 euros. Sin embargo, se pueden conseguir trabajos fácilmente con sueldos de 800 y hasta 1000 euros.

Tipos de visas de trabajo en Malta

Entre las visas de trabajo que ofrece Malta se encuentran aquellas destinadas a turistas, visas de negocios o visas con fines médicos. Si hablamos de la duración de las visas de trabajo, hay múltiples tipos.

Visa de estadía corta, o visa C se trata de una visa Schengen, con la cual las personas pueden hacer entradas simples, entradas dobles y entradas múltiples, además de tener la chance de permanecer tres meses en total.

En el caso de la visa nacional de estadía prolongada, o visa D, permite a los ciudadanos extranjeros permanecer en Malta durante más de tres meses. Es decir, que es el documento necesario para que quienes tengan intención de irse a vivir y trabajar allí, puedan hacerlo. Esta visa también sirve para quienes quieran estudiar.

Junto con la visa, para trabajar en Malta es necesario un permiso de trabajo especial para personas extranjeras, llamado "licencia de empleo".

Requisitos para sacar una visa de trabajo en Malta

Los requisitos para obtener una visa de trabajo en Malta son:

Contar con un formulario de solicitud de visa completado de manera correcta

Tener una carta de presentación que indique el propósito del viaje a Malta de la persona candidata

Presentar un pasaporte válido con al menos dos páginas en blanco

Contar con dos copias del pasaporte

Mostrar una prueba de que la persona candidata tiene cobertura de seguro médico de viaje para todo el espacio Schengen

Tener un contrato de empleo con una empresa con sede en Malta

Contar con una prueba de alojamiento por la duración del tiempo de la persona candidata en Malta

Mostrar evidencia de medios económicos suficientes para cubrir todo el periodo de estadía de la persona candidata

Requisitos para sacar una visa de empleo en Malta

Los requisitos para una licencia de empleo en Malta son:

Tener un formulario de solicitud completa

Sacar una copia del currículum de la persona candidata

Tener una copia de la visa de la persona candidata si ya está en Malta

Contar con una carta de presentación de la entidad empleadora de la persona candidata

Sacar una copia del pasaporte

Evidenciar referencias y testimonios de las cualificaciones de la persona candidata

Tener un certificado médico de salud.

Contar con un informe de vacante que demuestre que la empresa buscó ciudadanos malteses cualificados para ocupar el puesto

¿Cómo hacer los trámites para solicitar una visa de empleo en Malta?

Para realizar el proceso de solicitud, los interesados deben apersonarse en la embajada o el consulado de Malta. Allí, deben pedir la solicitud de visa y presentarla junto con los documentos requeridos.

Este trámite debe hacerse en simultáneo con los empleadores. Por su parte, la empresa debe solicitar una licencia de empleo en nombre de los trabajadores extranjeros. Además, debe presentar los documentos a la Corporación de Empleo y Formación de Malta y pagar las tasas de los trámites.

Luego de que las autoridades aprueben las solicitudes, el empleado puede viajar y trabajar en Malta.

ANDORRA

Andorra es otro de los países en los que se puede emigrar luego de haber viajado como turista. La particularidad de este país es que la temporada alta del turismo es en invierno (de diciembre a abril), a diferencia de Malta.

El turismo y la hotelería es uno de los sectores económicos más productivos del país. En el caso del Andorra, los trabajos también son similares al del anterior país.

Además, las empresas solicitan empleados extranjeros que trabajen en las pistas de esquí. En ese sentido, hay una gran cantidad de ofertas derivadas de esta propuesta de trabajo.

Requisitos para emigrar a Andorra

Los requisitos para poder postularse a estos trabajos son: tener un CV armado, y contar con recomendaciones de empleadores. Los dueños de la empresa son los que se encargarán de realizar todos los trámites migratorios de la visa .

Muchas de las visas de trabajo en Andorra son otorgadas por 4 meses, ya que la temporada de trabajo de verano tiene esa duración.

A pesar de haber trabajado durante ese período, es muy difícil conseguir la residencia. Sin embargo, muchos turistas logran enganchar las distintas temporadas y otros se van en verano a trabajar a Malta y en invierno regresan a Andorra , para quedarse indefinidamente en Europa.

En esa línea, el Gobierno de Andorra otorga unos 2000 cupos por temporada para que los extranjeros puedan postularse. En detalle, las autoridades brindan dos tipos de cupos.

Los cupos comunitarios están destinados para aquellos que tengan el pasaporte europeo y los extracomunitarios, son cupos para personas que no provengan de países de la zona Schengen.

¿Qué trabajos se pueden conseguir en Andorra?

Según el bloguero de viajes Juan Pablo Villarino, los puestos de trabajo más solicitados y en donde existen más cupos son:

Personal de limpieza (Neteja -en Catalán-)

Camareros (Restauración)

Instructores/monitores de esquí (con homologación de título)

Recepcionistas

Cocineros/chefs

Personal de mantenimiento de pistas

Socorristas (con homologación de título)

Masajistas

Vendedores para comercios (sobre todo de equipos de Ski/Snowboard)

Fotógrafos

Animadores

¿Cómo ingresar a Andorra?

Para entrar a Andorra es necesario realizar los papeles de migraciones y visas correspondientes a los que se hacen en Francia o España, ya que este país no cuenta con autoridades que sellen las salidas y entradas al territorio.

Para viajar siendo argentino, es necesario contar con el Permiso Temporal de Trabajo. Para poder sacarlo, se debe hacer tramitar con ella una residencia temporal y cumplir con los siguientes requisitos:

Contar con una solicitud de autorización de inmigración

Tener pasaporte y una fotocopia y presentar un registro de antecedentes penales del lugar de nacimiento/residencia

Contar con un currículum

Dos fotos 35mm x 45mm



El registro de antecedentes penales debe ser emitido por el Ministerio de Justicia de cada país y debe contar con la Apostilla de la Haya.

Tal como consigna el blog "Acróbata del Camino", el trámite se puede realizar por internet y certificarlo en el consulado o bien apostillarlo en la web, a través de la página de ANSES, en la sección "Mis tramites".

Con respecto al documento acreditativo de domicilio, el bloguero indica que se puede obtener del "hotel donde se alojan durante la temporada, del contrato de alquiler habitacional, o si no son titulares del alquiler, una fotocopia del contrato y un documento extra que se imprime de la página de inmigración y se le hace firmar a quien figura en el contrato acreditando que 'están' viviendo con él/ella".

En cuanto al requisito del título profesional homologado para el puesto, o carta de recomendación de un empleador, el trabajador deberá contar con 2 años de experiencia, si es un postulante extra comunitario, o de 1 año si es comunitarios.

Además, se solicitan pasajes de avión de regreso al país de origen.



Asimismo, se deberá contar con un comprobante de dos años (mínimo) de aportes en el país y de la especialidad que se dice tener.

Suiza

Suiza es uno de los destinos en los que se puede emigrar con y sin ciudadanía europea. Uno de los permisos de residencia disponibles permite que la persona pueda ser contratada por menos de tres meses, sin ninguna visa.

En el caso de los trabajadores empleados por más de 3 meses, es necesario solicitar un permiso de trabajo especial. Es probable que los trabajadores con profesiones altamente calificadas son quienes tengan más chances de ser contratados.

Es imprescindible que las personas puedan aportar un valor significativo al país. Esto se traduce en algunos requerimientos, tales como: ser un trabajador calificado, tener experiencia laboral, contar con títulos universitarios, tener habilidades o ser especialista en áreas que un ciudadano suizo no sepa desempeñar.

Cuando un empleador te contrata, es necesario realizar los trámites en la Embajada de Suiza en Argentina. Para comenzar, se debe tener ciertos papeles o documentos tales como:

Pasaporte vigente hasta la fecha de finalización del contrato y 3 meses adicionales

1 foto reciente de 4 x 4 cm de tipo pasaporte

Formulario completo y firmado de solicitud de visa

Autorización emitida por la policía del cantón en el que se va a trabajar

Pagar las tasas de la visa

Todos los argentinos (extranjeros en general) que quieran trabajar en Suiza, deben pagar tasas de autorización de trabajo, que rondan entre los 100 a los 150 francos suizos.

Si hablamos propiamente del costo de la visa de trabajo, las autoridades migratorias de ese país establecieron el costo del trámite a 67 francos suizos, que puede pagarse en efectivo o en la cuenta de Santander Río del Centro Consular.

Las visas de trabajo en Suiza duran lo mismo que el contrato de trabajo que la persona firme .

Sin embargo, la extensión máxima de la visa es de 5 años. Luego podrán prorrogarse si es que lo solicita el empleador o se consigue otro trabajo en el territorio. Así, los tipos de visa de trabajo dependen de la duración del contrato de trabajo.

Visa de trabajo L o de corta duración

Los contratos de trabajo de una duración de entre 3 meses y un año permiten solicitar la visa de corta duración o permiso L, la cual se extiende durante el mismo tiempo que el contrato de trabajo.

Visa de trabajo B o de larga duración

En el caso de los contratos superiores a un año, los empleados pueden tramitar el permiso B, para contratos de más de un año de duración o contratos indefinidos. La visa máxima se otorga por 5 años, pero pueden ser prorrogables en el futuro.

Visa de trabajo C o de residencia permanente

Por último, la visa C o de residente permanente da la posibilidad de cambiar de trabajo. Además, tiene la particularidad de que no necesita ser renovada, a menos que sea revocada por cuestiones penales o extraordinarias. Para solicitar esta visa es necesario haber vivido 10 años en el país.