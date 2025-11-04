La construcción de túneles es una pieza clave en el desarrollo de la infraestructura moderna ya que permiten agilizar el tránsito, reducir los tiempos de viaje y conectar regiones que antes estaban aisladas.

En este marco, Colombia avanza con la construcción del túnel más largo de América del Sur, una obra monumental de 9,73 kilómetros que promete transformar la movilidad, el comercio y la integración regional.

Colombia tendrá el túnel más largo del continente: cómo será

El megaproyecto, denominado oficialmente “Nueva Vía al Mar Túnel del Toyo” fue firmado el 11 de diciembre de 2015 entre la Secretaría de Infraestructura del Departamento de Antioquia y el Consorcio Antioquia al Mar.

Su objetivo principal es mejorar la conectividad entre Medellín y el Urabá antioqueño, y por extensión, entre el departamento de Antioquia y el centro del país, la costa Pacífica y Atlántica. Esto permitirá optimizar el transporte de carga, facilitar el comercio exterior y dinamizar los flujos de productos hacia el mercado nacional.

Con una longitud total de 39,5 kilómetros de vía nueva, el diseño contempla velocidades de hasta 80 km/h, lo que reducirá el tiempo de viaje entre Medellín y Urabá en 4,5 horas. Además, el Túnel del Toyo se convertirá en un hito de la ingeniería latinoamericana por ser el más extenso del continente.

Puntos clave del Túnel del Toyo

El proyecto permitirá:

Conectar Cañasgordas con Medellín en 1,5 horas.

Unir Cañasgordas con Santa Fe de Antioquia en 37 minutos.

Reducir el trayecto entre Santa Fe de Antioquia y Urabá a 3,5 horas.

Disminuir en 25 km la distancia entre Santa Fe de Antioquia y Cañasgordas.

Aumentar la velocidad promedio en un 90%: 80 km/h para vehículos livianos y 60 km/h para pesados.

Establecer una entrada directa de comercio para Antioquia a través de los puertos del Caribe.

¿Cuándo estará listo el túnel?

El sector 1 del tramo 2 incluye 7,1 kilómetros de vías, un puente y cinco túneles, entre ellos uno de 1 kilómetro que ya tiene excavados 80 metros. El avance general de esta sección supera el 64% y se espera su finalización para septiembre de 2026.

El sector 2 del tramo 2 comprende 6,2 kilómetros de vías, doce puentes y seis túneles. Ya se habilitaron tres kilómetros de vías industriales para apoyar las siguientes fases, y el avance supera el 60%. Dos puentes de 250 metros deberían estar listos antes de diciembre de 2026.

El cronograma oficial prevé que la totalidad de las obras estén operativas en 2027. En paralelo, Invías trabaja en la pavimentación y revestimiento del túnel principal, para luego instalar los equipos electromecánicos y sistemas de seguridad durante 2026.