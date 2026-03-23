Después del fin de semana largo de marzo, los argentinos tendrán una nueva oportunidad de descanso. El próximo feriado, que se extenderá del jueves 2 al domingo 5 de abril, aparece como el momento ideal para planificar una escapada corta sin alejarse demasiado de la Ciudad de Buenos Aires. En ese contexto, muchas personas optan por descubrir pueblos de la provincia que ofrecen tranquilidad, buena comida y planes al aire libre. Entre las alternativas que más se destacan figura un clásico del turismo gastronómico bonaerense, que también suma actividades y propuestas para pasar el día. Ubicado a unos 80 kilómetros de la Ciudad de Buenos Aires, Tomás Jofré es un pequeño pueblo rural del partido de Mercedes que se consolidó como uno de los polos gastronómicos más elegidos para escapadas de fin de semana. Con poco más de un centenar de habitantes, el lugar recibe cada sábado, domingo y feriado a miles de visitantes que llegan atraídos por sus restaurantes de campo y su ambiente tranquilo. Uno de los principales atractivos es la posibilidad de disfrutar de un día de campo completo, con parrilla libre, picadas, pastas y postres, en un entorno natural que invita a quedarse varias horas. Si bien la gastronomía es su fuerte, Tomás Jofré ofrece mucho más. Caminar por el pueblo, recorrer sus calles tranquilas y desconectar del ritmo de la ciudad es parte esencial de la experiencia. Entre las actividades más elegidas se encuentran los paseos por las antiguas vías del ferrocarril, la visita al paseo de artesanos en la plaza principal y la recorrida por los locales de antigüedades, que sorprenden por la variedad de objetos vintage. También se puede conocer la Capilla Nuestra Señora de Luján, inaugurada en 2010 con motivo del centenario del pueblo. Para quienes viajan con chicos, hay propuestas al aire libre como juegos infantiles, paseos a caballo y en pony, cabalgatas, recorridos en sulky y, en temporada de verano, pileta. Entre las opciones más conocidas se encuentra La Catalina, una parrilla que funciona los fines de semana y feriados con un formato de precio fijo y comida libre durante toda la jornada. El menú incluye picadas, empanadas, parrilla completa con cortes tradicionales, pastas con distintas salsas, guarniciones, postre y bebidas. También existe una alternativa que suma desayuno buffet y merienda, ideal para quienes buscan pasar el día entero en el predio. Llegar a Tomás Jofré desde CABA es simple y rápido. En auto, el viaje dura alrededor de una hora y media. Se debe tomar la Autopista del Oeste (Ruta Nacional 7), luego empalmar con la Ruta Nacional 5 y continuar hasta la salida señalizada hacia Tomás Jofré/Gowland. Desde allí, restan unos siete kilómetros por camino asfaltado hasta el pueblo.