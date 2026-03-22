El calendario de marzo traerá una sorpresa para algunos vecinos de la provincia de Buenos Aires. Al feriado nacional y al día no laborable con fines turísticos confirmados por el Gobierno, se sumará un feriado local que extenderá el descanso hasta conformar un fin de semana largo de cinco días seguidos. Esta oportunidad alcanzará a los habitantes de Las Flores, quienes podrán disfrutar de un fin de semana largo extra largo gracias a la combinación de jornadas no laborables. El cronograma quedará armado de la siguiente manera: Con este esquema, los vecinos del distrito tendrán cinco días consecutivos de descanso, desde el sábado hasta el miércoles inclusive. El feriado local del miércoles 25 fue decretado en el marco del 170° aniversario de la fundación de Las Flores, una fecha emblemática para la comunidad. Para celebrar el acontecimiento, el Municipio organizó una serie de actividades especiales que se desarrollarán a lo largo de la jornada. Durante la mañana, se habilitarán las escuelas primarias de la planta urbana, que podrán ser recorridas por los vecinos como una forma de reencontrarse con espacios clave de la historia local y la memoria colectiva. Además, en los ingresos a la ciudad, se realizará una recepción especial para quienes regresen a Las Flores con motivo del aniversario. Los visitantes serán recibidos por vecinos y se dejará constancia de quienes vuelvan especialmente para la celebración, a quienes se les entregará una distinción. Por la tarde, el epicentro de los festejos será el escenario montado sobre la avenida San Martín, frente a la plaza Bartolomé Mitre, donde se llevará a cabo la celebración principal con propuestas artísticas y musicales abiertas a toda la comunidad. De cara al resto del año, el calendario oficial de feriados y días no laborables de 2026 ya tiene definidas varias fechas clave. Estas son las confirmadas: