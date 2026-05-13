El calendario oficial de Colombia contempla varios festivos religiosos y civiles distribuidos a lo largo del año, muchos de los cuales se trasladan de fecha para generar fines de semana largos. Entre ellos aparece el Día de la Ascensión, una celebración tradicional dentro del país. Con la llegada de mayo, numerosos ciudadanos revisan cuáles serán los próximos días de descanso y cómo quedará organizado el cronograma laboral y escolar durante el mes. Este festivo suele despertar dudas por el cambio de fecha aplicado mediante la legislación vigente. Aunque la conmemoración religiosa del Día de la Ascensión figura en el calendario el jueves 14 de mayo, en Colombia no se disfruta ese día como descanso obligatorio a nivel nacional. Esto se debe a la llamada Ley Emiliani, normativa que permite trasladar varios feriados al lunes siguiente con el objetivo de fomentar el turismo interno y facilitar jornadas extendidas de descanso. De esta manera, el festivo correspondiente a esta celebración religiosa se mueve oficialmente al lunes 18 de mayo, fecha en la que sí aplica como día no laborable para buena parte del país. Este cambio suma un nuevo fin de semana largo dentro del mes y modifica la organización habitual de actividades académicas, trámites y atención en distintas entidades. La legislación colombiana establece que varios feriados de origen religioso no se celebran exactamente en su fecha litúrgica, sino que pasan al lunes siguiente. El objetivo principal es concentrar descansos en fines de semana largos, una dinámica implementada desde hace décadas en Colombia. En el caso del Día de la Ascensión, aunque la tradición cristiana lo ubica 40 días después del Domingo de Resurrección, el descanso oficial se corre para ajustarse al esquema previsto por la ley. Tras el feriado trasladado del Día de la Ascensión, estos son algunos de los próximos días festivos del calendario colombiano: