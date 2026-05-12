Mayo es uno de los meses con más días de asueto en el calendario escolar de México. Después de las conmemoraciones cívicas de principios de mes, como el 5 de mayo, la próxima fecha conmemorativa será el viernes 15 de mayo por el Día del Maestro, que será asueto para toda la comunidad educativa: alumnos y maestros. De acuerdo con el calendario del ciclo escolar vigente, la SEP estableció el 15 de mayo como día oficial de suspensión de labores docentes en todo el país. Esto aplica para los tres niveles de educación básica, es decir preescolar, primaria y secundaria. Los alumnos no tendrán que asistir a las aulas ese día. El objetivo es permitir que el personal docente celebre su fecha conmemorativa sin obligaciones frente a grupo, como un reconocimiento institucional a su labor. Este año, el Día del Maestro cae en viernes, lo que genera de forma automática un puente escolar de tres días para millones de estudiantes de educación básica en todo el territorio nacional. El periodo de descanso arrancará el viernes 15 de mayo y se extenderá durante el sábado 16 y el domingo 17. Las clases se reanudarán con normalidad el lunes 18 de mayo. Este puente llega en la recta final del ciclo escolar, por lo que representa una pausa importante tanto para los alumnos como para sus familias antes del cierre del año lectivo. La celebración del Día del Maestro en México tiene más de un siglo de historia. Fue en 1917 cuando el entonces presidente Venustiano Carranza decretó el 15 de mayo como la fecha oficial para honrar la labor de los educadores del país. Desde entonces, esta conmemoración se consolidó como una de las más emblemáticas dentro del sistema educativo mexicano. Año con año, la SEP reconoce el esfuerzo, la vocación y la dedicación de los maestros otorgándoles este día libre como muestra de agradecimiento por su contribución al desarrollo del país.