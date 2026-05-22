Viajar al Mundial barato y sin problemas: la promo de pasajes para ver el primer partido y sin salir desde Buenos Aires.

Aerolíneas Argentinas lanzó una promoción de pasajes para viajar a la Copa del Mundo 2026 con vuelos directos desde cuatro ciudades de la Argentina. La novedad es que no hace falta salir desde Buenos Aires para llegar a ver a la Selección .

La aerolínea confirmó los precios a través de sus canales oficiales y los puntos donde salen los vuelos: Buenos Aires, Rosario, Córdoba y Tucumán con destino a las sedes del torneo donde se jugará gran parte en Estados Unidos.

Cuánto salen los pasajes y desde qué ciudades salen

Cada vez falta menos para el debut de la Selección Argentina en la Copa Mundial de FIFA 2026 que se celebrará en Estados Unidos, México y Canadá.

En este marco, muchos argentinos tienen planeado tomarse las vacaciones de invierno para apoyar de cerca al equipo argentino liderado por Lionel Scaloni y Lionel Messi. No obstante, una de las grandes incógnitas es el precio de los vuelos directos a Estados Unidos .

Los precios publicados por Aerolíneas Argentinas son los siguientes:

Miami desde Buenos Aires, Rosario, Córdoba y Tucumán: desde USD 686.

Kansas City desde Buenos Aires: desde USD 1.863.

Dallas desde Buenos Aires: desde USD 1.863.

Los vuelos a Miami son los más accesibles y permiten conectar desde el interior del país sin escala previa en Ezeiza.

En este sentido, quienes viven en Córdoba, Rosario o Tucumán tienen una alternativa directa que reduce costos y tiempos de viaje.

Cuando y dónde jugará la Selección Argentina

Argentina jugará sus primeros tres partidos del Mundial 2026 en los siguientes lugares:

Argentina vs. Argelia : 16 de junio de 2026 en Kansas City Stadium (Kansas City, EE. UU.).

Argentina vs. Austria : 22 de junio de 2026 en AT&T Stadium (Dallas, Texas).

Argentina vs. Jordania: 27 de junio de 2026 en AT&T Stadium (Dallas, Texas).

Cómo comprar los pasajes para el Mundial 2026

Los tickets están disponibles en la app oficial de Aerolíneas Argentinas o en el sitio oficial.

La compra se puede hacer en cuotas con tarjetas argentinas según las promociones bancarias vigentes al momento de la transacción.

No obstante, el precio base está expresado en dólares, por lo que el valor final en pesos depende del tipo de cambio aplicado por cada banco.

Algunos datos a tener en cuenta antes de comprar:

Verificar fechas de los partidos de Argentina antes de elegir el vuelo.

Confirmar si el precio incluye equipaje o es tarifa básica.

Revisar las condiciones de cambio y cancelación.

El Mundial 2026 se juega en Estados Unidos, Canadá y México entre junio y julio. Argentina debuta en la fase de grupos y la mayoría de los partidos iniciales se juegan en ciudades con conexión directa desde el país.

Cabe destacar que la promo tiene stock limitado y los precios pueden variar según disponibilidad.