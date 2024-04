El país con playas paradisíacas que le ofrece una visa fácil de sacar a los mayores de 40 años

Actun Tunichil Muknal : este fascinante sitio arqueológico no solo preserva cerámicas originales, sino también esqueletos que testimonian una civilización ancestral.

Cayo Caulker: esta encantadora isla es perfecta para desconectarse bajo el lema "No Shirt, No Shoes, No Problems" (Sin remera, sin zapatos, sin problemas), ofreciendo un ambiente de relajación total.