Tramitar una visa americana en 2026 requiere más que reunir documentos y pagar la tarifa, también exige conocer con anticipación cuándo las oficinas y consulados de Estados Unidos en México cierran sus puertas. Este mes, la Embajada cerrará por 48 horas en coincidencia con dos días conmemorativos durante el mes de mayo. En total, son 21 días al año en los que las oficinas consulares no brindan atención al público, no programan entrevistas ni procesan solicitudes, debido a la celebración de días festivos de ambas naciones. Una cita mal agendada puede significar semanas de espera adicional. El 1 de mayo fue considerado en el calendario nacional como día de descanso obligatorio, equivalente a un feriado, en conmemoración al Día del Trabajo. Durante esta fecha, todas las oficinas consulares estadounidenses en México no tuvieron atención al público, por lo que no fueron tomados los trámites. A lo largo de lo que resta de mes, habrá otras dos fechas en las que las oficinas oficiales suspenderán su atención, lo que arroja un total de 48 horas en el mes que estarán cerradas: El gobierno de Estados Unidos confirmó que la suspensión del servicio presencial en fechas festivas es una práctica habitual que obedece a los calendarios oficiales de México y Estados Unidos. Para quienes tienen planes de viaje definidos o necesitan renovar su visa antes de una fecha límite, ignorar este calendario puede derivar en contratiempos difíciles de resolver a último momento, especialmente en un año en que la demanda de citas consulares se mantiene elevada. La recomendación para quienes ya tienen una cita programada es verificar que la fecha no coincida con ninguna de las jornadas de cierre y, en caso de que así sea, reprogramar con la mayor anticipación posible a través del sistema oficial. Para quienes aún están en la etapa de agendar, consultar el listado antes de seleccionar el día puede evitar la frustración de encontrar la oficina cerrada y perder el turno asignado.