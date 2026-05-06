La visa americana es un documento clave para la mayoría de los extranjeros que desean visitar Estados Unidos, pues las autoridades la solicitarán como parte de los permisos obligatorios para habilitar el viaje al puerto de entrada, donde un oficial de CBP realizará la inspección correspondiente. En ese marco, se enfatiza en la importancia de respetar de manera rigurosa la estadía permitida en el país para preservar la validez de este documento y evitar inconvenientes con las autoridades. Cuando se incumplan los plazos establecidos, la visa americana podría ser inhabilitada por incluso 3 años, prohibiendo al portador solicitarla durante ese tiempo. El Departamento de Estado explica que las visas americanas de todas las personas que permanecieron o permanezcan en el país más tiempo del que realmente están autorizados a hacerlo quedarán completamente revocadas. Esta medida se ampara bajo la Sección 222(g) de la Ley de Inmigración y Nacionalidad (INA), que establece que quienes incumplen las normativas de estadía quedarán fuera de estatus. “Cualquier visado de entrada múltiple que haya sido anulado por estar fuera de estatus no será válido para futuras entradas en Estados Unidos", indican las autoridades. De acuerdo con lo señalado por las autoridades, cuando la presencia ilegal en el país excede los 179 días, pero no alcanza un año, la persona se convierte inelegible para visado por 3 años, por lo que durante este tiempo no podrá adquirir el documento así intente tramitarlo. En el caso de haber estado presente ilegalmente en el país durante un año o más, el bloqueo de visado ascenderá a 10 años.