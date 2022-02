El crucero más grande del mundo hace su viaje inaugural: cómo es y cuánta gente lleva

Wonder of the Seas, así se llama el increíble crucero del Royal Caribbean, que partirá hacia el Caribe el próximo 4 de marzo en su viaje inaugural desde Fort Lauderdale, Florida. En principio, operará cruceros de cinco a siete días antes de lanzar viajes por el Mediterráneo occidental, desde Barcelona y Roma en el mes de mayo.

La partida de estreno del crucero estaba originalmente programada para 2021, pero se retrasó debido a la pandemia mundial a causa del coronavirus.

Para poder embarcar, todos los pasajeros mayores de 12 años deben estar completamente vacunados, mientras que los niños de dos a doce años deben presentar una prueba negativa de Covid-19 antes de navegar. Todos los huéspedes de dos años en adelante deben usar mascarillas en los espacios públicos interiores.



Suites de lujo, atracciones personalizadas y destinos aclamados por los turistas. Así pretende atraer a quienes decidan vacacionar luego de las restricciones por Covid-19, las que en Europa y Estados Unidos se han ido flexibilizando:

Wonder of the Seas: ¿cómo es por dentro?

Construido en el astillero Chantiers de l'Atlantique en Saint-Nazaire, en Francia; este crucero consta de 362 metros de longitud, una anchura de 66 metros y un peso de 230.000 toneladas. Cabe mencionar, que tiene una capacidad para 6988 pasajeros y 2300 tripulantes y entre sus características a bordo incluye:

18 cubiertas

2867 camarotes

el tobogán más alto en el mar

una tirolina de 10 pisos de altura

una enorme piscina con pantalla de cine

cuenta con más de 20.000 plantas reales

Una de las áreas del barco, bautizada como Suite Neighborhood, dispone de piscina, bar, tumbonas y su propio restaurante. Además, los huéspedes del transatlántico podrán disfrutar de un área de juegos interactiva para niños e, incluso, atracciones para toda la familia.

Wonder of the Seas: experiencias y servicios exclusivos

En lo alto del barco se encuentra la ubicación más privilegiada del barco, donde los huéspedes podrán disfrutar de las experiencias y los servicios más exclusivos en este tipo de cruceros. Entre estos, se encuentra una cena de cinco estrellas en el exclusivo restaurante Coastal Kitchen.

"Siempre nos hemos enorgullecido de ofrecer a los huéspedes los mejores y más innovadores barcos para brindarles una experiencia verdaderamente extraordinaria. La maravilla abarca todo eso", afirmó Mark Tamis, vicepresidente senior de operaciones hoteleras de Royal Caribbean International.

Wonder of the Seas: ¿riesgos de Covid?

El enorme navío fue diseñado para tener ocho "barrios", los que tienen sus propias piscinas y terrazas. Así también existe la posibilidad de alquilar suites familiares, que incluyen habitaciones para los más pequeños.

"Desde la planificación hasta la entrega, hemos utilizado nuestra experiencia en Royal Caribbean, además de incorporar las sugerencias de nuestros huéspedes y los comentarios de los socios de viaje para crear algo realmente impresionante", dijo Tamis.

Las autoridades sanitarias de todo el mundo pusieron sus ojos en los cruceros, en donde se produjeron contactos de Covid-19. Ya en diciembre, el Centro de Control de Enfermedades de Estados Unidos (CDC) había advertido de los riesgos de transmisión de Covid-19, insistiendo en que estos eran muy altos.

Este mes, la misma agencia actualizó el listado del estado de los cruceros activos y sus contagios. Por ahora, su recomendación es viajar solo si se está vacunado, y posponer los viajes si es que el pasajero tiene una salud de riesgo.