Cómo encontrar pasajes de avión baratos en 2022: los 3 trucos que todo ahorrista tiene que saber

A pesar de que muchos argentinos volvieron a viajar al exterior, el costo de los pasajes de avión todavía pueden significar una gran barrera para aquellos que desean hacer vuelos largos fuera del país.

Es por eso que a la hora de buscar pasajes hay muchas recomendaciones que se pueden seguir para adquirirlo a un buen precio. Estos son los 3 buscadores que te ayudarán a sacar pasajes low cost que todo viajero debe conocer.

Skyscanner

Este buscador de vuelos es el más elegido por los turistas, principalmente por la facilidad para aplicar filtros. Esta aplicación se centra en los pasajes de avión, pero ofrece otros servicios como búsqueda de alojamiento, car rental, y hasta trenes y cruceros.



De esta manera, podés encontrar los mejores precios entre miles de sitios web. Una vez que sepas dónde y cuándo querés viajar, la aplicación encontrará un viaje que se adapte a lo que estás buscando.

Además, incluye un "Alertas de precio" que te avisa cuándo los precios están más baratos. Incluso si aún no sabes a dónde querés viajar, podés hacer una búsqueda "a cualquier lugar" para ver los destinos con las mejores opciones de precios.

Kayak

Este buscador es similar al anterior pero tiene la particularidad de que podés ver los precios ubicados y debajo de determinadas ofertas. Tiene funcionalidades como la previsión de precios para vuelos, filtros de búsqueda, una excelente experiencia móvil para el usuario y la posibilidad de contar con el itinerario de viaje sincronizado automáticamente en tu celular.

No importa si estás buscando vuelo, hotel o un auto de alquiler, la aplicación te muestra un conjunto de ofertas de toda la web. En tanto, podés comparar tus opciones para el mismo vuelo, hotel o auto de alquiler y elegir dónde reservar, ya sea en la misma aerolínea, hotel, a través de una agencia o en otra web de viajes.

Otra característica que tiene en particular es que te muestra los precios tal y como aparecen en otras webs de viajes, sin añadir tasas adicionales. Incluso, cuenta con una nueva herramienta denominada Kayak For Business que tiene por objetivo simplificar la planeación y organización de los viajes corporativos y de negocios. A pesar de que no incluye servicio al cliente, es de uso gratuito.

Google Travel

Google también cuenta con un buscador exclusivo para vuelos. Para utilizarlo solo necesitas una cuenta de Google. Esta aplicación permite a los usuarios planificar sus próximos viajes con información resumida sobre el destino elegido en varias categorías, como planes de día, reservas y cosas que hacer.

La aplicación también facilita la localización de reservas de vuelos, hoteles, autos y restaurantes para el viaje en función de los correos electrónicos del Gmail de cada usuario. También realiza combinaciones entre aerolíneas para que el vuelo sea más económico, así como también te permite aplicar filtros según lo que quieras gastar y la hora en que quieras volar.

Una vez que encontrás el vuelo, podés ir a la página de la aerolínea para chequear si ofrece el mismo valor y comprarlo directamente por la página o en las oficinas en forma presencial.