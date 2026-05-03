El cuarto fin de semana largo del año volvió a dejar señales sobre cómo están cambiando los hábitos de consumo turístico en la Argentina. Las escapadas breves, las reservas de último momento y la búsqueda de opciones más accesibles volvieron a dominar la escena durante el feriado por el Día del Trabajador, en una dinámica que ya se observó en otros descansos extendidos de 2026. El movimiento turístico se sostuvo principalmente por viajes de cercanía, eventos puntuales y agendas culturales distribuidas en distintas provincias. Sin embargo, el nivel de actividad quedó por debajo del registrado un año atrás, especialmente en materia de gasto y duración de las estadías. De acuerdo con el relevamiento de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), durante el fin de semana largo viajaron 1.066.464 turistas por todo el país. El movimiento generó un impacto económico directo de $235.008 millones en rubros como alojamiento, gastronomía, transporte, recreación y compras. La entidad señaló que “se viajó menos, con estadías más cortas y un gasto real en baja”, en un escenario donde predominó un turista más prudente y selectivo con sus consumos. En comparación con el mismo feriado de 2025, la cantidad de viajeros cayó 8%. No obstante, CAME aclaró que el año pasado el descanso tuvo cuatro días, mientras que en esta oportunidad el feriado se extendió por tres jornadas. Frente al feriado equivalente de 2023, que también tuvo tres días, la cantidad de turistas creció 16%. El gasto promedio diario por turista se ubicó en $110.181, con una caída real del 1,6% interanual. A su vez, la estadía promedio fue de dos noches. La reducción de las estadías impactó también en el gasto agregado. Según el informe, el gasto total real descendió 32,9% frente al mismo período de 2025. La principal característica del fin de semana fue la fuerte segmentación territorial de la demanda. El movimiento se concentró en destinos con eventos específicos, propuestas diferenciales o atractivos consolidados, mientras otras plazas mostraron niveles de ocupación moderados. Los grandes polos turísticos tradicionales mantuvieron capacidad de atracción. Ciudades como Buenos Aires, Mendoza, San Carlos de Bariloche y Puerto Iguazú continuaron entre las más elegidas por los viajeros. Sin embargo, varios destinos lograron destacarse a partir de eventos deportivos, culturales y gastronómicos. En Goya, la Fiesta Nacional del Surubí reunió a 1.400 embarcaciones y miles de visitantes. En La Cumbre, el Desafío del Río Pinto movilizó a más de 25.000 personas entre competidores y público. También sobresalieron Concordia, por el TC2000, y Yerba Buena, que alcanzó el nivel de ocupación más alto del país, con 96%. CAME también destacó el protagonismo creciente de destinos intermedios y emergentes. Localidades como San Antonio de Areco, Cañuelas, Baradero, Villa Yacanto y Villa del Dique captaron movimiento a partir de fiestas gastronómicas, ferias y propuestas culturales locales. En paralelo, destinos emergentes como Andalgalá, Tolhuin y el corredor del Alto Neuquén consolidaron su perfil como alternativas de escapada vinculadas a la naturaleza, la identidad regional y el turismo rural. El informe también mostró el peso creciente de los eventos como factor dinamizador del turismo. “Más allá de los grandes polos turísticos, el movimiento estuvo fuertemente impulsado por eventos deportivos, culturales y gastronómicos”, indicó la entidad empresaria. Otro dato destacado del fin de semana fue el fuerte movimiento aéreo. Aerolíneas Argentinas transportó más de 158.000 pasajeros en cuatro días, con una ocupación promedio del 82% y picos superiores al 90% en vuelos de cabotaje. Los destinos más elegidos fueron Mendoza, Córdoba, Puerto Iguazú, Bariloche y Salta. El uso de medios de pago digitales también ganó protagonismo. Según CAME, las promociones bancarias, los reintegros y las cuotas sin interés impulsaron el consumo en gastronomía, combustibles y alojamientos, especialmente a través de billeteras virtuales y pagos con QR. Bariloche prevé un incremento cercano al 15% en la llegada de turistas brasileños durante el invierno, un dato que el sector interpreta como una señal favorable para los próximos meses y para el mercado internacional en destinos de nieve. En lo que va de 2026 ya transcurrieron cuatro fines de semana largos. Según CAME, en ese período viajaron 7.940.720 turistas y el gasto total ascendió a $2,28 billones. La cantidad de viajeros resultó 8,1% superior a la registrada en los primeros cuatro feriados largos de 2025.