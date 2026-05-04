La aerolínea Andes Líneas Aéreas, surgida en 2006 como una alternativa para suplir la falta de vuelos entre Buenos Aires y Salta, logró finalmente cerrar su concurso preventivo, luego de que la Justicia homologara el acuerdo alcanzado con sus acreedores y diera por finalizado el proceso. La medida fue informada a través de un edicto publicado en el Boletín Oficial de la República Argentina. La compañía había entrado en concurso en septiembre de 2023, tras una profunda crisis financiera que se agravó con la pandemia. La suspensión total de operaciones desde marzo de 2020, sumada al aumento de costos en dólares, la pérdida de contratos clave -como el de viajes de egresados- y una caída sostenida de su actividad, terminaron por deteriorar su situación y la llevaron a buscar una reestructuración judicial de sus deudas. Ahora, la aerolínea encara una nueva etapa operativa para sostener su actividad y generar ingresos para cumplir el acuerdo. El cierre del concurso no significa que la empresa haya cancelado sus deudas, sino que estableció un esquema de pagos para regularizarlas. Según consta en el expediente publicado en el B.O, el acuerdo incluyó un plazo de gracia de seis meses, ya vencido, por lo que algunos acreedores ya solicitaron que la compañía comience a cumplir con la primera cuota comprometida. En paralelo, la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial determinó que el control del cumplimiento del acuerdo quedará en manos de un comité de acreedores. “De tal modo, el síndico actuante es desplazado en esa específica actividad -cesando sus funciones al respecto- por el mencionado comité, quien tendrá a su cargo verificar el cumplimiento de parte del deudor de la propuesta homologada y todo lo vinculado a ella”, informó. Además, el tribunal resolvió levantar restricciones sobre la operatoria de la línea aérea. En concreto, dejó sin efecto la inhibición general de bienes, al considerar que el propio acuerdo aprobado contemplaba esa posibilidad. En la práctica, esto le devuelve a Andes mayor margen para administrar su negocio. El fallo también redefinió los honorarios del proceso, fijando montos millonarios para la sindicatura y los abogados intervinientes. La empresa suspendió sus operaciones en marzo de 2020 y recién logró retomar vuelos en 2023, con un esquema centrado inicialmente en servicios chárter y una flota reducida. A partir de su fundación, experimentó un crecimiento lento, pero sólido, que le permitió terminar su primer año con 94.000 pasajeros. En diciembre de 2011, superó el 1 millón y alcanzó el pico de su primera expansión, al incorporar dos Bombardier CRJ-900 y dos Airbus A320 para la temporada de verano 2011-2012. Los siguientes tres años fueron complejos. Cerró 2014 con 96.000 usuarios anuales. El primer golpe fue la erupción del volcán Puyehue, cuyas cenizas inhabilitaron por varios meses al Aeropuerto de Bariloche, lo que provocó que no pudiera operar ciertos vuelos. Luego, el salto que pegó el dólar entre 2013 y 2015 y los controles de cambio atentaron contra el negocio, con el tráfico en mínimos históricos. En 2015, la situación se revirtió con un contrato que celebró con Travel Rock para transportar alumnos de quinto año del secundario a Bariloche. Eso le dio un respiro: cerró el año con 176.000 pasajeros. Con el cambio de gobierno y la apertura del mercado, entró en una segunda expansión, en la que sumó cuatro Boeing 737-800 y nueve destinos entre 2016 y 2017, cuando movilizó 246.000 y 641.000 pasajeros, respectivamente, mientras que en 2018 alcanzó un pico de 1,2 millones. No obstante, con la corrida cambiaria de ese año, su situación se agravó. A eso se sumaron la mayor competencia de las low-cost, la suba del combustible y la recesión, lo que la llevó a achicar su flota, reducir rutas y recortar personal. Finalmente, en marzo de 2020, decidió suspender sus vuelos. Con la salida del concurso, la empresa enfrenta ahora una nueva etapa en la que deberá sostener su operación, generar ingresos y, al mismo tiempo, cumplir con el acuerdo alcanzado.