Como Aerolíneas Argentinas, otras aéreas ponen fin a la maniobra para comprar pasajes más baratos desde el exterior

Para evitar que se reduzcan sus ingresos en dólares, al igual que Aerolíneas Argentinas, más líneas aéreas restringen la venta de pasajes de vuelos que se inician en el exterior pero que se compran en la Argentina y se pagan en pesos.

En diálogo con El Cronista, dos reconocidas empresas que operan en el mercado local reconocieron que limitaron la comercialización de tickets aéreos, cuyos itinerarios tienen como origen otro país y que, hasta hace días, se podían adquirir desde la Argentina.

En el caso de una de estas compañías, con una fuerte presencia en la región, la venta queda restringida a las tarifas más altas, misma disposición que tomó Aerolíneas Argentinas. Es decir, a partir de ahora, no se podrán comprar más tickets de las clases más económicas, correspondientes a vuelos que despeguen en el extranjero rumbo al país. Solo se les ofrecerá a usuarios del exterior los boletos más caros , admitieron.

Así se decidió a raíz de la mayor demanda que experimentaron como consecuencia de la brecha cambiaria. Según comentaron, en lugar de incrementarse la comercialización desde puntos de venta extranjeros, creció la compra por parte de argentinos que se ofrecían a sacarles pasajes a amigos y familiares que residen en el exterior. Así, estas personas les abonaban a sus conocidos los tickets, usando sus tarjetas de crédito y pagando en pesos, para luego aprovechar la diferencia de dinero que podían sacar cambiando en el mercado paralelo los dólares que recibían.

"Esto hizo que ese dinero no ingrese como fondos de la empresa. Esa diferencia que los particulares sacaban a cambio del favor que hacían se la quedaban ellos, perjudicando a los ingresos de la aerolínea. De esta manera, ya no se puede realizar más la maniobra. El que quiere viajar desde el exterior ahora debe pagar en moneda extranjera", le explicó a este medio una fuente vinculada al área comercial de esta empresa privada, de capital internacional.

La maniobra era recurrente entre particulares y empresas, que buscaban aprovechar la diferencia cambiaria.

En línea con esa definición, otra empresa de origen europeo cerró la venta de tickets el mes pasado desde la Argentina para "rutas que no son naturales", es decir que no tienen un peso relevante para la compañía, y para todos los tramos que no pasan por el país, con excepción de las conexiones que unen la Argentina y España y los trayectos entre Madrid y Roma, y Madrid con Palma de Mallorca .

"Primero establecimos tarifas especiales en octubre, cuando registramos esta situación. Pero optamos por cerrar la venta en julio, para evitar inconvenientes a futuro con la salud financiera", le explicó un alto ejecutivo de la aerolínea a El Cronista.

"Acudimos a la Asociación Internacional de Transporte Aéreo (IATA, por sus siglas en inglés) para consultarles si ellos como entidad iban a restringir esta actividad. Como no obtuvimos una respuesta favorable, tomamos la determinación por cuenta propia para preservar los ingresos de la compañía y desincentivar que no se realice más esta práctica, que no es nueva, porque pasa en muchos países, pero que se acrecentó en la Argentina en los últimos meses por la brecha entre el dólar turista y el blue ", detalló.

La diferencia de precios que se ahorraban quienes emitían pasajes desde la Argentina era del 80%.

Según argumentó, la maniobra era recurrente entre empresas, sobre todo, multinacionales que aprovechaban la posibilidad de emitir tickets desde cualquier hub para sus empleados de otros mercados, como por ejemplo en las rutas que unían Madrid con Washington (Estados Unidos) o la capital española con Montevideo (Uruguay) o Bogotá (Colombia).

"Al contratar el servicio desde la Argentina, se ahorraban el pago del Impuesto PAIS del 30% y del, ahora, 45% en concepto de adelanto de Ganancias, tributos que rigen solamente para los residentes argentinos. De esta forma, abonaban al tipo de cambio oficial. El gap llegaba al 80%", graficó.

Por su parte, Aerolíneas Argentinas tomó la decisión de poner a disposición solo las tarifas más altas para quienes decidan comprar desde la Argentina pasajes para volar desde el extranjero hacia el país. La operadora de bandera detectó un aumento de la emisión local de tickets en pesos y una baja de la que tiene lugar desde otros países en dólares o euros. De esta manera, apunta a incentivar la compra de boletos que inician su viaje en el exterior en bocas de venta en el extranjero, como se hace habitualmente.

Seleccionando la localización en la Argentina, solo se conseguirán los valores más caros, pagando en pesos.

En el lugar de origen, el usuario podrá acceder a todo el inventario tarifario disponible por parte de la empresa, de manera tal que los pasajes se abonen en dólares e ingresen divisas a las arcas del Estado . Seleccionando la localización en la Argentina, solo se conseguirán los valores más caros, pagando en pesos.

"Empezamos a percibir un aumento de la emisión de tickets con itinerarios que se iniciaban en el exterior, pero cuya compra se realizaba en la Argentina, con tarjetas de créditos nacionales a los valores establecidos por la normativa local, es decir, al dólar turista", explicaron desde Aerolíneas.

De esta manera, los viajeros que quieran volar hacia la Argentina mediante la aerolínea estatal tienen ahora dos alternativas para comprar los pasajes: a través de la empresa aérea, deberán pagar las tarifas más costosas si le solicitan a alguien que les realice la compra desde el país o abonar las tarifas estándares desde el exterior, empleando dólares u otra divisa internacional.

En tanto, al comienzo de la pandemia, Copa Airlines ya había optado por anular todo tipo de venta desde la Argentina de pasajes que tuvieran como destino el país. Al día de hoy, sigue vigente esta definición.